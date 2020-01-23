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Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в разговоре с NEWS.ru оценил запрос депутата Госдумы Николая Земцова, который предложил генеральному прокурору возбудить в отношении телеведущего Ивана Урганта уголовное дело из-за посягательства на религиозные чувства людей.

Как пояснил в своём запросе парламентарий, 7 января в рамках траслирующейся по телевидению передачи «Вечерний Ургант» «изощрённо-издевательски и пейоративно» пародировалась икона со сценой Рождества Иисуса Христа. По словам депутата, такие действия не могли не оскорбить религиозные чувства и человеческое достоинство верующих. Депутат уверен, что причастные к этой акции выразили явное неуважение к обществу.

В любом случае, это усложнит жизнь Урганту и в следующий раз он десять раз подумает «а надо ли так шутить?». Зачем совать пальцы в розетку каждый раз, я не понимаю. Видимо, у людей что-то с психикой. Наша задача — в рамках правового поля ему объяснить, что делать так не надо, — полагает Силантьев.

Он добавил, что передаче «Вечерний Ургант» от 7 января есть признаки разжигания ненависти в отношении верующих и оскорбления их чувств.

Ранее члены православного общественного движения «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства России телеведущего Ивана Урганта. Их оскорбили шутки, прозвучавшие в программе «Вечерний Ургант» 7 января.

По мнению активистов, телеведущий и приглашённые на программу гости глумились над христианскими традициями. В частности, они возмутились демонстрацией в эфире коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово», а также сравнением Христа с поросёнком, которое позволил себе французский актёр Жерар Депардье.