https://static.news.ru/photo/24267c3e-3d1d-11ea-8877-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: urgantcom/instagram

Депутат Государственной думы Николай Земцов направил генеральному прокурору Игорю Краснову запрос, в котором предложил возбудить в отношении телеведущего Ивана Урганта уголовное дело из-за посягательства на религиозные чувства верующих, стало известно NEWS.ru.

Как пояснил Земцов в документе, 7 января в рамках траслирующейся по телевидению передачи «Вечерний Ургант» «изощрённо-издевательски и пейоративно» пародировалась икона со сценой Рождества Иисуса Христа. По словам депутата, такие действия не могли не оскорбить религиозные чувства и человеческое достоинство верующих христиан.

При этом передачу показывали в дату великого для православных христиан праздника Рождества Христова. Это свидетельствует о преднамеренности и умышленности подобных действий, полагает Земцов.

Он добавил, что Иисус Христос почитается мусульманами как пророк Иса, поэтому в данном случае имеет место посягательство и на религиозные чувства верующих ислама.

Депутат уверен, что причастные к этой акции выразили явное неуважение к обществу.

Прошу вас возбудить в отношении ведущего Ивана Урганта уголовное дело по части 1 статьи 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и по части 2 (пункт «в») статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса Российской Федерации, — говорится в запросе.

Кроме того, депутат призвал в соответствии с законом вынести создателям передачи предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Ранее члены православного общественного движения «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства России телеведущего Ивана Урганта. Их оскорбили шутки, прозвучавшие в программе «Вечерний Ургант» 7 января.

Жерар Депардье и Иван Ургант Кадр из передачи «Вечерний Ургант»/Первый канал

По мнению активистов, телеведущий и приглашённые на программу гости глумились над христианскими традициями. В частности, они возмутились демонстрацией в эфире коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово», а также сравнению Христа с поросёнком, которое позволил себе французский актёр Жерар Депардье.