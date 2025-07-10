Верующим объяснили, нужно ли всегда креститься при виде храма Депутат Иванов заявил, что креститься при виде храма каждый раз необязательно

В православии нет строгих канонов, обязывающих креститься каждый раз при виде храма или часовни, заявил RT депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что это должно быть осознанным обращением к Богу, а не механическим действием.

Когда мы учим детей креститься при виде храма, важно объяснять им смысл этого действия. Пусть лучше ребенок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически, — высказался Иванов.

По его словам, в России существуют региональные традиции, связанные с выражением веры. В одних местах принято креститься при виде каждого храма, в других — только при входе в церковь или во время молитвы перед иконой. При этом оба обычая могут отражать искреннюю веру и благоговение перед Богом, заключил эксперт.

В РПЦ ранее заявили, что православным верующим не следует общаться с душами усопших людей. Вместо этого христианам лучше лишний раз помолиться о покойных близких людях.