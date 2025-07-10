Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 11:40

Верующим объяснили, нужно ли всегда креститься при виде храма

Депутат Иванов заявил, что креститься при виде храма каждый раз необязательно

Михаил Иванов Михаил Иванов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В православии нет строгих канонов, обязывающих креститься каждый раз при виде храма или часовни, заявил RT депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что это должно быть осознанным обращением к Богу, а не механическим действием.

Когда мы учим детей креститься при виде храма, важно объяснять им смысл этого действия. Пусть лучше ребенок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически, — высказался Иванов.

По его словам, в России существуют региональные традиции, связанные с выражением веры. В одних местах принято креститься при виде каждого храма, в других — только при входе в церковь или во время молитвы перед иконой. При этом оба обычая могут отражать искреннюю веру и благоговение перед Богом, заключил эксперт.

В РПЦ ранее заявили, что православным верующим не следует общаться с душами усопших людей. Вместо этого христианам лучше лишний раз помолиться о покойных близких людях.

верующие
православные
храмы
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле считают, что договор между Баку и Ереваном принесет стабильность
Переговоры Алиева и Пашиняна в Абу-Даби завершились
HBO запускает новый сериал во вселенной «Теории большого взрыва»
Стало известно, кому опасно купаться в море с обилием водорослей
Адвокат раскрыл судьбу обокравших наркошоп в Таиланде россиян
Россия в ближайшее время возобновит банковские переводы с одной страной
Отвал башки: рецепт самого вкусного варенья из вишни — едим всю зиму
Россия и КНР обозначили позицию по милитаризации АТР
В Кремле прокомментировали паузу в переговорах с Украиной
В Кремле переадресовали в МИД вопрос по встрече Лаврова и Рубио
В Госдуме призвали ответить на удар по курскому пляжу в стократном размере
ФСБ задержала планировавшего устроить теракт на День России
ВСУ поймали за руку в попытке нанести удары вглубь РФ с западных аэродромов
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве
«Чего так тянули?»: Милонов иронично ответил на обвинения Киева против него
«Железный капут» в зоне СВО попал на видео
Не только удобно: уход за одеждой, чтобы она служила дольше
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 июля
Раскрыто состояние россиянки, которую сын закрыл от удара ВСУ и погиб
Песков объяснил, почему власти не спешат открывать аэропорты
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта
Власть

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.