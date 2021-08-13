Украинцы раскритиковали телеведущего за фото с Киркоровым

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук был подвергнут критике со стороны пользователей социальных сетей за совместную фотографию с российский певцом Филиппом Киркоровым, пишет РИА Новости.

Украинские СМИ распространили информацию о том, что телеведущий Остапчук во время своего отпуска на Крите провёл время с Филиппом Киркоровым и даже сделал с ним совместное фото, поблагодарив исполнителя за «тёплый и дружный вечер». При этом был сделан акцент на том, что по недавнему решению СБУ (служба безопасности Украины — NEWS.ru) российскому певцу Филиппу Киркорову запрещён въезд в Украину на три года, так как он представляет угрозу национальной безопасности страны.

Ранее Владимир Остапчук призвал исполнителей из Украины не участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение, так как по его мнению, в соревновании в любом случае победит российская группа Little Big.