https://static.news.ru/photo/88e31fc2-4599-11ea-9b11-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Любовь Успенская прокомментировала скандальное интервью своей дочери, которая на всю страну обвинила знаменитую мать у издевательствах. По словам артистки, все заявления Татьяны сделаны под давлением продюсеров НТВ, которые наобещали ей «всего», чтобы устроить сенсацию.

Она призналась, что они действительно находились в ссоре, после которой Таня ушла из дома. Оказалось, что девушку буквально взяли в заложники.

Я оказалась в руках НТВ. У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места, войти в доверие, — поделилась она.

Сама Любовь Успенская рассказала, что никогда бы не посмела сказать дочери такие страшные вещи и тем более угрожать психушкой.

Я жила в этом аду три дня. Удерживали её в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я её душила, что я её запирала на ключ, что я её грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого, — подчеркнула артистка, добавив, что дочь — это самое святое в её жизни.

Певица заявила, что намерена судиться с телеканалом, чтобы защитить честь и достоинство дочери. В свою очередь адвокат звезды подтвердил, что дочери Успенской поставили диагноз «хронический шизофреноподобный психоз», и по сути она не отдаёт отчёта своим действиям, передаёт StarHit.

Ранее Татьяна рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу. По словам 30-летней девушки, в ссорах Успенская несколько раз грозила вызвать санитаров, которые «её заколют», писал NEWS.ru.