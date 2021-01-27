Трансгендерный актёр Эллиот Пейдж назвал причину развода с женой

https://static.news.ru/photo/006b2322-60ac-11eb-a5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Faye Sadou/Retna Ltd /MediaPunch

Канадский актёр-трансгендер Эллиот Пейдж рассказал, с чем связан его развод с супругой Эммой Портнер.

По его словам, их отношения завершились ещё летом 2020 года. Расставание произошло до того, как он сделал каминг-аут как трансгендерный мужчина.

При этом бывшие супруги в совместном заявлении отметили, что до сих пор с уважением относятся друг к другу и остаются близкими друзьями, передаёт «Газета.Ru».

Звезда фильмов «Джуно» и «Начало» и хореограф Портнер сыграли свадьбу в январе 2018 года. Тогда Пейдж публично определяла себя как женщина и жила под именем Эллен.

Как писал NEWS.ru, ранее 33-летний артист, известный ранее как Эллен Пейдж, сделал селфи как мужчина. Он сделал каминг-аут 1 декабря. Тогда же актёр отметил, что боится ненависти, агрессии и насилия, несмотря на наличие привилегий. По его словам, трансгендерные персоны сильно дискриминированы: только за 2020 год было убито не меньше 40 транслюдей, большинство из которых — темнокожие или латиноамериканские трансженщины.