«Сына Пьехи никто не бил»: выяснились новые факты о главном скандале лета

Избиение семилетнего сына Стаса Пьехи стало главным скандалом лета. Что произошло в элитном дачном посёлке под Санкт-Петербургом, из которого семилетнего Петю Пьеху увезли в больницу с сотрясением мозга, и кто избил ребёнка на самом деле? Неужели мать троих детей Ирина Безбородова могла поднять руку на мальчика, или вся эта история — спланированная пиар-акция звезды шоу-бизнеса, затеянная ради хайпа и саморекламы? Вопросов пока больше, чем ответов. Разобраться в них попытался NEWS.ru.

Кто и почему избил сына Стаса Пьехи

20 июля стало известно о том, что семья Стаса Пьехи обвинила соседку по даче в престижном посёлке Рощино Ирину Безбородову, жену футбольного арбитра Владислава Безбородова, в избиении семилетнего сына певца — Пети. Как утверждают родственники артиста, во время конфликта женщина нанесла ребёнку черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы после того, как тот проткнул карандашом её надувной бассейн. Мальчик был госпитализирован, но и сейчас, после возвращения из больницы домой, по словам родителей, страдает от головных болей, тошноты и слабости. Внимание на произошедшее обратил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью».

Стас Пьеха wolfieha/instagram.com

Однако на днях в распоряжении канала Piter.TV появилась видеозапись с камер наблюдения в Рощино, которая может способствовать оправданию Ирины Безбородовой, обвинённой в избиении сына Стаса Пьехи. На записи можно увидеть начало скандала и то, что Безбородова лишь словесно отчитала ребёнка, не притронувшись к нему. При этом из-за «слепых зон» избиение мальчика могло не попасть в обзор камер, отмечает издание.

Так била Безбородова его или нет? На камерах не видно вообще, чтобы она трогала Петю. А вот Петино поведение оставляет желать лучшего, — отмечает одна из подписчиц бывшей жены Стаса Пьехи, матери Пети.

Видеозапись выявила массу нестыковок в деле об избиении сына Пьехи. Например, в то время когда, как предполагается, Пьеха-младший уже был избит, мальчик бегал по двору и казался вполне здоровым. Его родители продолжали попытки выяснить отношения с Безбородовой.

С сотрясением мозга люди еще боксируют 12 раундов, только потом они улетают на три месяца в реанимацию. Я просто боксом занимаюсь, я знаю, что такое сотряс. И вообще, всё это вода полная. Есть признание, есть заключение врачей, все бумаги, в тот же день полученные, есть возбуждённое уголовное дело. Все остальное — это уже комиксы, — объяснил Стас Пьеха состояние сына после избиения в беседе с 78.ru.

Целая цепочка нестыковок привела к тому, что пользователи соцсетей прямо обвинили мать мальчика Наталью Горчакову в пиаре на собственном сыне — якобы женщина намеренно соврала про избиение, чтобы привлечь к себе внимание подписчиков. Да и её бывшему мужу, Стасу Пьехе этот скандал якобы мог сыграть на руку и повысить популярность певца.

Избиение сына Пьехи — инсценировка ради хайпа или следствие действий «психопатки»

NEWS.ru спросил друга семьи Стаса Пьехи, известного продюсера Иосифа Пригожина, верит ли он в версию инсценировки избиения или всё-таки считает, что побои ребёнку нанесла соседка.

Иосиф Пригожин prigozhin_iosif/instagram.com

Стас Пьеха — крайне порядочный человек. И то, что та женщина на видео выглядела абсолютно сумасшедшей, видно невооружённым глазом. Понимаете, мальчик сам себе увечья нанести не мог. То, что он проколол её бассейн... да я бы ей башку проколол! И вообще, она бессовестный человек. Вместо того чтобы публично извиниться... Это же ребёнок! И за ребёнка я бы её кишки вынул, — заявил Иосиф Пригожин.

Адвокат Ирины Безбородовой Алексей Станкевич заявил NEWS.ru, что его подзащитная отказывается комментировать опубликованные видеозаписи с камер. А адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин отреагировал на новый поворот в деле об избиении Пьехи-младшего.

На видео якобы не она (не Безбородова. — NEWS.ru), Пьеху никто не бил, многочисленные медицинские справки из разных учреждений — подделка. Гениально! (На самом деле нет). А как быть с возбуждённым уголовным делом, госпожа Безбородова? Разве в СК не изучили видео с камер перед возбуждением дела? Не опросили свидетелей? Не исследовали медицинские документы? И кто на видео, если не Вы? — написал Жорин в своём Telegram -канале.

Наталья Горчакова, мать якобы избитого Безбородовой сына Стаса Пьехи, 11 августа в Instagram рассказала о состоянии ребёнка. По её совам, мальчик дома, но вскоре снова будет проходить обследования.

К полноценной жизни сын не вернулся и вернётся не скоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве. Сон, к сожалению, тоже не до конца восстановился — сын спит беспокойно, часто просыпается — специалисты это также связывают со случившимся. А ещё появились запреты на активности, — отметила Горчакова.

Иосиф Пригожин считает абсурдной саму мысль о том, что Стас Пьеха мог устроить спектакль с избиением собственного сына.

Можно, я плюну в лицо тому, кто вообще может предположить подобное о Стасе Пьехе? Он человек, который категорически не любит публичности. Он не циничен, как пишут эти хейтеры. Просто нужно иметь иммунитет. Я вам скажу так: хейтеры — это как коронавирус, как раковая опухоль. Я не за каждого пойду глотку драть или рвать на себе рубашку, но Стас Пьеха крайне порядочный человек, — заключил Пригожин.

Стас Пьеха wolfieha/instagram.com

Продюсер также призвал публично судить Безбородову, чтобы «другим было неповадно». Пригожин не исключил, что на ситуации с избиением пиарится вовсе не семья Пьехи, а сама Безбородова, которую он считает «абсолютной психопаткой» и «неуравновешенной женщиной».

По сведениям СМИ, в Следственном комитете отказались подтвердить наличие в деле материалов судмедэкспертизы, подтверждающих вину Безбородовой. Поскольку расследование дела продолжается и извинений не следует, конфликт между соседями по даче, скорее всего, закончится не примирением, а судом, который и установит правду.