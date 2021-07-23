Жену Безбородова «выгнал из дома» гитарист группы «Чайф»

Владимир Бегунов, гитарист группы «Чайф», давал комментарии журналистам от имени мужа Ирины Безбородовой, предположительно, избившей сына Стаса Пьехи. Об этом группа «Чайф» заявила в своём Instagram.

Бегунову звонят с вопросами футбольному судье Владиславу Безбородову, как бы странно это ни звучало. Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их, — негодуют музыканты.

Скорее всего, гитарист пытался образумить журналистов, которые воспользовались старой телефонной базой, но после нескольких безуспешных попыток решил пошутить и «выгнал из дома» жену Безбородова от имени самого арбитра. Группа «Чайф» посоветовала представителям СМИ лучше проверять базу данных, имена и факты, а также обращаться за комментариями к пресс-секретарю или официальному представителю персоны.

Ранее сообщалось о скандале, в ходе которого жена футбольного арбитра Безбородова, предположительно, избила семилетнего сына Стаса Пьехи, за то, что мальчик проткнул её надувной бассейн карандашом. NEWS.ru узнал цену такого бассейна и стоимость его ремонта, которая оказалась копеечной.