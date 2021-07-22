Эксперт оценил стоимость ремонта бассейна, повреждённого сыном Пьехи

Эксперт интернет-магазина по продаже бассейнов в беседе с NEWS.ru оценил стоимость ремонта бассейна марки Bestway, который проткнул карандашом сын Стаса Пьехи. За этот проступок семилетний мальчик был избит соседкой по даче Ириной Безбородовой и попал в больницу с многочисленными травмами.

Достаточно приобрести подходящие заплатки — шесть штук стоят 100 рублей — и клей для резины. Дальше просто спускаете воду, наклеиваете и всё. Дырка от карандаша-то явно небольшая, — прокомментировал консультант интернет-магазина epool.ru.

Суммарная стоимость компонентов для ремонта бассейна не превышает 200 рублей. Менеджер магазина отметил, что сам процесс восстановления также не представляет особой сложности: достаточно слить воду, сдуть бассейн и приклеить специальную заплатку. По мнению эксперта, ремонт бассейна займёт не более получаса, при этом большая часть времени уйдёт на то, чтобы заполнить его заново водой.

Ранее сообщалось, что семилетнего сына Стаса Пьехи «швырнули на землю» и избили в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Травмы оказались тяжёлыми, и мальчика пришлось госпитализировать. Причиной столь жестокого обращения послужила дырка в надувном бассейне, которую маленький Петя сделал карандашом. Главной подозреваемой в избиении ребёнка является соседка певца по даче Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова.

NEWS.ru выяснил цену бассейна, из-за которого был избит сын Пьехи.