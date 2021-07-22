Названа цена бассейна, из-за которого избили сына Пьехи

Консультант интернет-магазина epool.ru в беседе с NEWS.ru назвал цену бассейна фирмы Bestway, который проткнул карандашом семилетний сын Стаса Пьехи. За эту выходку, как полагает следствие, соседка певца Ирина Безбородова избила мальчика и заступившуюся за него бабушку.

Круглый надувной бассейн марки Bestway глубиной 122 см и объёмом 13 807 кубических метров можно приобрести за 20 990 рублей. Как следует из описания товара на сайте, трёхслойные стенки бассейна сделаны из плотных материалов: два слоя винила и один полиэстера. Подобное строение стен «предотвращает растягивание и стирание материала», а также «минимизирует воздействие ультрафиолетовых лучей и обеспечивает хорошую удароустойчивость».

Ранее сообщалось о крупном скандале, в ходе которого соседка Стаса Пьехи Ирина Безбородова, как утверждает сам певец, «швырнула на землю» его семилетнего сына Петю за то, что мальчик проткнул ее надувной бассейн карандашом. Было возбуждено уголовное дело.