Истеричная и драчливая: что известно о женщине, избившей сына Пьехи

Российский певец Стас Пьеха обвинил соседку по даче Ирину Безбородову в избиении своего семилетнего сына Пети. Сейчас мальчик находится в больнице с многочисленными травмами. Что известно о женщине, которую подозревают в нападении на сына Пьехи, узнал NEWS.ru.

Поклонники Пьехи, изучив страницы Безбородовой в соцсетях, пришли к выводу, что женщина демонстрирует признаки истеричного поведения. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи Стаса Пьехи, добавил ещё один штрих к её портрету, который может говорить о склонности женщины к драчливости. По словам юриста, к нему обратились люди, утверждающие, что стали жертвами кулаков Ирины.

Кто такая Ирина Безбородова, которую подозревают в нападении на сына Пьехи

Скандал разразился вокруг арбитра Владислава Безбородова, обслуживающего матчи Российской премьер-лиги. Сам рефери не принимал в нём участие, интерес к семье обеспечила его супруга Ирина.

Бывшая жена Пьехи Наталья Горчакова рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Дети вместе играли у соседей. Но жена арбитра, судя по всему, изначально невзлюбила Петю и с криками выгнала его со своего участка. Обидевшись, семилетний мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.

Бабушку вообще надо было грохнуть, — отметила 53-летняя Ирина.

Женщина также заявила, что она «не ударила» ребёнка, «а схватила рукой и швырнула его на пол». У Пети диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. Позднее Наталья также рассказала о состоянии семилетнего Пети после избиения соседкой. У мальчика кружится голова, его тошнит.

Ирина Безбородова knyaginya/instagram.com

Какое наказание грозит Безбородовой

Адвокат Сергей Жорин рассказал «Звезде» о деталях нападения на семилетнего сына Пьехи. Он отметил: ребёнок сейчас находится в больнице. Следственный комитет проводит проверку. Адвокат полагает, что в ближайшее время будет назначена судмедэкспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью. Семья Пьехи рассчитывает на возбуждение уголовного дела и наказание виновных. Жорин не исключает вероятности назначения наказания, связанного с лишением свободы. Адвокат считает, что Ирина даже не видит в случившемся своей вины.

Видно из видео, женщина нисколько не сожалеет о том, что сделала и даже утверждает, что «бабушку вообще надо было убить» — это цитата её. И ей кажется, что применение насилия в отношении ребёнка оправдано. Она объясняет, почему она напала на ребёнка, — отметил Жорин.

Юристу кажется, что в сознании Ирины «всё логично», и скорее всего она даже не понимает претензий к ней.

Ну Петя испортил бассейн и, как считает женщина, она отреагировала адекватно, поэтому вряд ли она захочет извиниться, но в любом случае проходит доследственная проверка и мы надеемся, что уголовное дело будет возбуждено, — подчеркнул адвокат.

Могла нападать на людей

«Пятому канала» Жорин также рассказал, что Ирина раньше могла нападать на людей. После скандала с избиением сына Пьехи к адвокату стали обращаться те, кто считает себя пострадавшими от действий Безбородовой.