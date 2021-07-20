Семилетний сын Стаса Пьехи жестоко избит соседкой по даче

Сын российского певца Стаса Пьехи Петя был жестоко избит соседями по коттеджному посёлку под Санкт-Петербургом. Мальчик получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, агрессором выступила соседка Стаса Пьехи — жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова, воспитывающая троих детей. Петя подружился со средним ребёнком соседей, но Безбородова запретила ему общаться со своим отпрыском. Раздосадованный сын Пьехи проткнул карандашом надувной бассейн соседей. Женщина якобы пришла в ярость и толкнула наследника певца.

Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Натальи Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону, — рассказал очевидец.

Мама Пети, модель Наталья Горчакова, вызвала сотрудников полиции. Безбородова стала отрицать обвинения в избиении ребёнка и объявила пострадавшей себя.

Приехавшим следователям она сообщила, что стала жертвой насилия и у неё якобы сломан позвоночник. При этом неясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами, — отметил свидетель.

Избитого сына Стаса Пьехи отвезли в травмпункт, врачи зафиксировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Знаменитый отец обратился за юридической помощью к звёздному адвокату Сергею Жорину.

Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причинённому Пете и его бабушке. Это установит судмедэкспертиза, — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что в его распоряжении есть видео, на котором агрессивная соседка признаётся в нападении на сына Пьехи.

Ранее Стас Пьеха рассказал, как боролся с наркотической зависимостью. Он отметил: справиться было так тяжело, что в какой-то момент он заперся в туалете, спрятавшись от жены, чтобы та не мешала ему употреблять наркотики, и выходил только ночью.