Возбудили дело против напавшей на сына Стаса Пьехи женщины

Следователи возбудили уголовное дело против Ирины Безбородовой, напавшей на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Об этом рассказал РИА Новости адвокат семьи певца Сергей Жорин.

СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ, дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы, — прокомментировал Жорин.

Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, которое вменяют нападавшей, наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или арестом на срок до четырёх месяцев. Ход дела контролирует глава СК России Александр Бастрыкин. По словам бывшей жены Пьехи Наталии, драка случилась из-за детского конфликта. Её сын обиделся, что соседка запретила общаться с её сыном, и проткнул их надувной бассейн. В потасовке пострадала и бабушка мальчика, её госпитализировали.

Ранее сообщалось, что муж Ирины Безбородовой Владислав, футбольный судья, выгнал её из дома после случившегося. Он заявил, что истеричек не терпит ни на поле, ни тем более дома.