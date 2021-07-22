Стас Пьеха рассказал, как хочет наказать обидчицу сына

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что вернулась со съёмок проекта «Форт Боярд» вся в синяках. Об этом она рассказала в своём Instagram.

Думала, если я звезда, то мне дадут 10 дублей и дополнительное время. Размечталась! Не успела, упала — всё, до свидания, — пожаловалась Михалкова. Артистка поделилась своими впечатлениями от участия в...