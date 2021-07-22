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Стас Пьеха рассказал, как хочет наказать обидчицу сына

16:34, 22 июля 2021
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Российский певец Стас Пьеха ответил на вопрос о том, какое наказание он считает справедливым для обидчицы своего семилетнего сына Ирины Безбородовой. Об этом артист рассказал РИА Новости.

У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное её действиям в отношении ребёнка и пожилой женщины (тёщи певца. — NEWS.ru), которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам, — заявил Пьеха.

Интересы семьи Стаса Пьехи защищает адвокат Сергей Жорин. Он уже добился возбуждения уголовного дела против Ирины Безбородовой.

Ранее NEWS.ru выяснил: цена бассейна, из-за повреждения которого женщина якобы и набросилась на Петю и его бабушку, отнюдь не высока. Ещё ниже стоимость ремонта дырки, которую проделал карандашом в соседском бассейне семилетний мальчик: всего 200 рублей. По словам эксперта, справиться с проблемой можно было за полчаса.

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