Избившей сына Пьехи женщине могут назначить психиатрическую экспертизу

Женщине, избившей сына Стаса Пьехи, могут назначить психиатрическую экспертизу. Решение примет следствие — пока сторона обвинения не заявляла подобных ходатайств, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат семьи Сергей Жорин.

Что касается различных экспертиз, в том числе психиатрических и так далее, это следствие решит. Уголовное дело возбуждено, следствие само выберет стратегию расследования этого уголовного дела. Мы пока не предполагаем заявлять такие ходатайства, но впоследствии будет видно, — пояснил Жорин.

Следователи ранее возбудили уголовное дело против Ирины Безбородовой, напавшей на семилетнего сына певца Петю. СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ, дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы. Ход дела контролирует глава СК России Александр Бастрыкин. По словам бывшей жены Пьехи Наталии, драка случилась из-за детского конфликта. Её сын обиделся, что соседка запретила общаться с её сыном, и проткнул их надувной бассейн. В потасовке пострадала и бабушка мальчика, её госпитализировали.

Ранее адвокат раскрыл в беседе с NEWS.ru судьбу того самого бассейна Безбородовой. Дырку от карандаша уже заклеили пластырем, сейчас он функционирует.