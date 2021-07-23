Жорин раскрыл судьбу бассейна, продырявленного сыном Пьехи

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru раскрыл судьбу бассейна Ирины Безбородовой, продырявленного сыном певца Петей. Дырку от карандаша уже заклеили пластырем, сейчас бассейн функционирует.

Дырка была небольшая. Сейчас есть видео: бассейн функционирует. Его достаточно легко было починить — просто пластырем заклеить эту дырку и всё. То есть там никаких проблем нет, этот бассейн уже починили. По-моему, они это сделали своими силами, — рассказал Жорин.

Юрист отметил: мать мальчика Наталья Горчакова предлагала возместить ущерб. Однако супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова не согласилась на компромисс.

Я скажу больше, после того когда Петя это сделал, его мама предложила Безбородовой либо починить бассейн, либо возместить ущерб. Но Безбородова встретила это предложение агрессивно — мы видели это всё на видео, — добавил адвокат семьи Пьехи.

Ранее сообщалось о крупном скандале, в ходе которого Ирина, как утверждают Пьеха и его бывшая супруга, «швырнула на землю» его семилетнего сына Петю за то, что мальчик проткнул её надувной бассейн карандашом. Было возбуждено дело по данному факту.

До этого NEWS.ru назвал цену бассейна фирмы Bestway, который пострадал от рук сына Пьехи.