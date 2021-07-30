Пригожин назвал условие прекращения работы с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что могло бы заставить его прекратить работу с женой, певицей Валерией. Условие гипотетической сделки по продаже бренда, прав на песни или образа певицы он назвал в беседе с NEWS.ru.

Как минимум расхождение наших интересов. В таком случае я через какое-то время, как и любой другой человек, захотел бы избавиться от этого «балласта», — ответил продюсер на теоретический вопрос о разрыве контракта с Валерией.

В свете уникальной сделки Макса Фадеева, в ходе которой тот передал права на использование личных брендов своих исполнителей неизвестному покупателю, NEWS.ru поинтересовался у Иосифа Пригожина, что могло бы стать причиной для его отказа от работы с исполнителями на примере Валерии. Пригожин ответил, что мотивацией для подобного поступка могли бы стать только расхождения в интересах с певицей.

Однако Пригожин подчеркнул, что у него нет даже мыслей о прекращении работы с женой, так как ему «повезло с Валерией». Продюсер анонсировал новый альбом певицы, над которым они работают совместно с Фадеевым. Пригожин тепло отозвался о своём коллеге, сказав, что «уважает его как музыканта, композитора и креативного человека».

Ранее сообщалось о совершении крупной сделки Максимом Фадеевым, в ходе которой продюсер продал права на бренды своих звёзд неизвестному покупателю. Пригожин отреагировал на столь значимое событие в мире шоу-бизнеса и раскрыл возможные причины внезапного разрыва продюсером деловых отношений со всеми исполнителями.