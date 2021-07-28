Жорин ответил адвокату Безбородовой, отрицающему дело против сына Пьехи

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru отреагировал на слова представителя Ирины Безбородовой Алексея Станкевича, отрицающего её обращение в полицию с целью привлечь сына певца к уголовной ответственности. Жорин предполагает: супруга арбитра Владислава Безбородова, подозреваемая в избиении семилетнего Пети и его бабушки, могла «понять абсурдность» этого действия и передумать.

Я могу предположить, что Ирина Безбородова, поняв абсурдность этого заявления, которое, по моей информации, всё-таки было подано в 89-е отделение полиции, уже и не хочет привлекать ребёнка к уголовной ответственности. Информацией об обращении Безбородовой я обладаю в связи с тем, что буквально вчера со мной связывались из этого отдела [полиции], и выясняли, как можно опросить Петю, — отметил адвокат семьи Пьехи.

До этого Жорин заявил, что Безбородова потребовала возбудить против сына Стаса Пьехи уголовное дело, поскольку уверена: ребёнок певца «должен быть привлечён к уголовной ответственности за порчу бассейна». По информации адвоката, соответствующее заявление было подано Безбородовой в 89-й отдел полиции поселка Рощино Ленинградской области. Отделение уже проводит доследственную проверку, добавил Жорин.

Ранее Станкевич заявил, что факт мести, провокации и обращения в правоохранительные органы со стороны Ирины — ложь. Слова Жорина адвокат Безбородовой назвал «абсурдом». Также он добавил: не соответствует действительности и утверждение о том, что бассейн починили и он функционирует.

20 июля произошёл крупный скандал, в ходе которого Ирина, как утверждают Стас Пьеха и его бывшая супруга, «швырнула на землю» их семилетнего сына Петю за то, что мальчик проткнул её надувной бассейн карандашом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.