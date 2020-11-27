Состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось из-за интимного видео с Алибасовым

https://static.news.ru/photo/aad04896-30e2-11eb-b043-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pgrosheva95

82-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после просмотра интимного видео с любовными утехами её супруга, продюсера Бари Алибасова, и его новой возлюбленной Виктории. Об этом заявила адвокат артистки Юлия.

Да, к сожалению, после просмотра хоум-видео Бари Каримовича её состояние серьёзно ухудшилось. В данный момент она находится дома, были приглашены медики. Ей оказали необходимую помощь, — цитирует юриста Пятый канал.

У артистки подскочило давление, но врачи привели её в норму и «в этот раз всё обошлось». Вербицкая-Линник считает, что Алибасов и его команда публикуют в Сети провокационные ролики специально, чтобы подорвать состояние здоровья Федосеевой-Шукшиной. Ведь супруги уже несколько месяцев не могут поделить квартиру.

Мы видим подо всем этим спланированную акцию и отвратительные действия в своей последовательности, — рассказала юрист.

Родственники артистки стараются сделать всё возможное, чтобы оградить пожилую женщину от негативной информации. Вербицкая-Линник выразила надежду, что Алибасов одумается и перестанет строить козни своей законной супруге.

10 декабря состоится предварительное слушание по иску о расторжении брака между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной. Юрист обратилась к продюсеру с просьбой не затягивать бракоразводный процесс.

Ранее в Сети появилась видеозапись Алибасова в компании 31-летней массажистки Виктории Полторацкой. Девушка утверждает, что ждёт от продюсера ребёнка. Мужчина хочет назвать его в честь коронавируса: если родиться сын, то будет Ковидом, а если дочь, то Пандемия, заявил представитель Алибасова Вадим Горжанкин. Об этом писал NEWS.ru.