16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Алибасов хочет назвать ребёнка в честь эпидемии COVID-19

21:58, 23 ноября 2020
Бари Алибасов Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Будущего ребёнка от своей помощницы и массажистки Виктории Полторацкой музыкальный продюсер Бари Алибасов хочет назвать в честь коронавируса. Об этом рассказал представитель Алибасова Вадим Горжанкин

Артист решил назвать дочь Пандемией, а если родится сын, то Ковидом, — цитирует его портал riamo.ru.

Горжанкин добавил, что в отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса. Поэтому имена он выбрал не случайно. При этом сама мать не возражала, но взяла время на раздумье. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет намерен проверить сделку с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая в итоге досталась помощнику Алибасова. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин уже дал распоряжение по этому поводу, как только получил обращение актрисы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео