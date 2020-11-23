Алибасов хочет назвать ребёнка в честь эпидемии COVID-19

Будущего ребёнка от своей помощницы и массажистки Виктории Полторацкой музыкальный продюсер Бари Алибасов хочет назвать в честь коронавируса. Об этом рассказал представитель Алибасова Вадим Горжанкин
Артист решил назвать дочь Пандемией, а если родится сын, то Ковидом, — цитирует его портал riamo.ru.
Горжанкин добавил, что в отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса. Поэтому имена он выбрал не случайно. При этом сама мать не возражала, но взяла время на раздумье.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет намерен проверить сделку с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая в итоге досталась помощнику Алибасова. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин уже дал распоряжение по этому поводу, как только получил обращение актрисы.