Соседов заявил, что после 35 лет рэп слушают «задержавшиеся в развитии»

После 35 лет рэп слушают люди, «которые задержались в развитии в этом возрасте», рассказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Журналист добавил, что подобным жанром увлекаются, обычно, с 12 до 35 лет, однако с текстами Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) всё по-другому — по мнению Соседов, его воспринимает молодёжь от 16 до 35 лет из-за сложных строчек со своей «феней».

Там (в рэпе Федорова. — NEWS.ru) сложные тексты, они требуют подготовленности, там своя феня. Феню надо знать, она есть у всех профессий, у шахтеров, у нефтяников. Я уже молчу про зэковскую феню. Но она есть везде, даже есть пенсионерская феня. В общем, она бывает разной. <...> Рэп — камерный, клубный жанр, рассчитан на очень юную аудиторию. После 35 уже никто не слушает эту читку, так или иначе её понимают подростки от 12 лет и до 35, не старше, — считает Соседов.

Шоумен также назвал Оксимирона «своеобразным товарищем», отражающим «некую свою жизнь, жизнь своей рэперской субкультуры». Журналист отметил, что ещё не послушал новый альбом исполнителя «Красота и уродство» (2021).

Вы знаете, я его ещё (альбом «Красота и уродство». — NEWS.ru) не слушал, но я видел только клип этот 10-минутный. Он очень своеобразный товарищ, но он отражает некую свою жизнь, жизнь своей рэперской субкультуры, вероятно. Это от меня далеко, я там понимаю может быть одну четверть того, о чём они читают, — добавил Соседов.

Критик подчеркнул, что, по его мнению, рэп не является «музыкой стадионов и априори не может быть массовой субкультурой, как эстрада».