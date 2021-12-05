Бастрыкин поручил проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron

Инициативная группа граждан от лица «группы патриотов» обратились в письме к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросили проверить творчество Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров), говорится на сайте ведомства. Глава СК поручил провести проверку.

В своём творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности, — приводятся доводы заявителей на сайте ведомства.

Инициативная группа утверждает, что исполнители «пропагандируют негативное отношения к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Отмечается, что Бастрыкин поручил следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему и дать произошедшему соответствующую правовую оценку.

Ранее фанаты за семь часов скупили билеты на все четыре предстоящих концерта Оксимирона в Москве. Не осталось также доступных билетов на 3 и 4 марта в Петербурге и на 11–12 марта в Москве, свидетельствуют данные «Яндекс.Афиши». Из-за такого ажиотажа было решено провести дополнительные концерты, которые пройдут 5 и 13 марта. Это первые выступления Оксимирона в двух городах за последние пять лет. В Петербурге музыкант выступит в клубе А2 Green Concert, в столице — в Adrenaline Stadium.

Новый альбом рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) «Красота и уродство» набрал миллион прослушиваний за час. С момента релиза на стриминговых сервисах альбом рэпера отметился удачным стартом. В него вошли 22 композиции, в числе которых «Грязь», «Хоп-механика», «Нон-фикшн», «Намешано», «Агент» и другие треки. А перед релизом «Красоты и уродства» музыкант презентовал сборник своих треков и пять видеоклипов, написанных за семь лет.

Ранее сообщалось, что «Красота и уродство» — это сложная, выстроенная работа с продуманными текстами, мягкими переходами треков, множеством отсылок к культуре, политике, социальным проблемам. Альбом оказался так перенасыщен смыслами и информацией, что даже при 10-м прослушивании раскрывает новые грани. Фёдоров в новых треках вспомнил буквально все события, которые пропустил за шесть лет своего вынужденного отсутствия.