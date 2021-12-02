«Красота и уродство»: новый Оксимирон со старыми привычками

1 декабря Мирон Фёдоров, известный в хип-хоп среде как Оксимирон, всё-таки выпустил первый за шесть лет (со времён «Горгорода») полноценный альбом «Красота и уродство». И хотя пластинка вышла почти на исходе дня, за час она набрала миллион прослушиваний на стриминговых сервисах. Альбом является произведением новой версии рэпера, но плавно возвращает слушателей к «Горгороду» и «Вечному жиду». Кого разозлила пластинка «Красота и уродство» и чем Мирону не угодили KIZARU, Моргенштерни ЛСП — в материале NEWS.ru.

«Я как будто учебник прочитал против своей воли»

В альбоме «Красота и уродство» 22 трека, хотя фанаты традиционно ожидали от автора не больше 15. Первый же трек — «Хоп-механика» — объясняет истосковавшимся по музыке Мирона фанатам его внезапное и грандиозное возвращение. По словам Фёдорова, за время отсутствия никто из конкурентов не занял его место. После прослушивания этого трека Фёдоров может показаться почти библейским героем, пришедшим, чтобы поднять с колен хип-хоп индустрию и показать коллегам качественно написанные тексты.

В новом альбоме уровень пафоса Мирона поутих, как и нотки самоуничижения, присутствовавшие в прежних работах. Пластинка открывается и закрывается детским пением. Обложку для неё создавал поэт и музыкант Борис Гребенщиков. Над некоторыми треками вместе с автором поработали Дельфин («Чувствую»), Аигел («Намешано»), ATL и Игла («Грязь»).

Оксимирон (Мирон Фёдоров) norimyxxxo/instagram.com

«Красоту и уродство» ждали ещё с начала ноября, однако после масштабной рекламной кампании Мирон показал миру лишь микстйеп «Смутное время» и несколько свежих релизов. И пока баннеры в российских городах с надписью «Когда альбом» подогревали интерес, Фёдоров готовился к релизу реального альбома. Опасный маркетинговый ход сработал именно потому, что ожидания были оправданы. «Красота и уродство» — это сложная, выстроенная работа с продуманными текстами, мягкими переходами треков, множеством отсылок к культуре, политике, социальным проблемам.

Альбом оказался так перенасыщен смыслами и информацией, что даже при десятом прослушивании раскрывает новые грани. Фёдоров в новых треках вспомнил буквально все события, которые пропустил за шесть лет своего вынужденного отсутствия.

Это, безусловно, талантливо. Очень продуманные текста и интересная работа со словами и рифмами... Ту мач информации, я как будто учебник прочитал против своей воли. Для моего зумерского мозга слишком перенасыщено смыслами, аж больно стало, — прокомментировал альбом российский рэпер Big Baby Tape.

Из трека «Намешано» можно сделать вывод, что «Красота и уродство» является прямым продолжением альбома Мирона 2011 года «Вечный жид». В песне поётся: «У ровесников дети скоро родят. Вечный жид 2 — десять лет спустя!». И некоторые треки из новой пластинки действительно могли бы быть частью «Вечного жида».

Кому не понравилась «милфа» Екатерина Шульман

Релиз не остался и без критики. Пока одни фанаты восхваляют замысловатые и сложные словесные конструкции Мирона, другие ругают за слово «милфа» в адрес политолога и публициста Екатерины Шульман. Уже на следующий день после релиза в русскоязычном сегменте Twitter обсуждение блогерши вышло в топ.

Мирон упомянул Шульман в тексте трека «Агент», назвав её «сексапильной милфой». В Сети посчитали, что чрезмерная сексуализация публицистки оскорбляет её как профессионала.

Екатерина Шульман Ekaterina.Schulmann/facebook.com

В этом же треке Фёдоров высказывается о популярном в российской действительности понятии «иностранный агент». В целом от альбома «Красота и уродство» фанаты не без оснований ждали политического вызова власти. И в некоторых треках музыкант действительно высмеивает её, хотя и делает это более робко, чем обычно.

Российскую реальность на пластинке отражает одноимённый трек «Красота и уродство» («Если травля приводит школы к трагедиям. По ТВ обвиняют рэп, аниме, свободные медиа»). При этом никаких жёстких протестов в альбоме нет. Более того, Фёдоров отчасти даже проигрывает коллегам, которые за годы его отсутствия осмелели и задевали в треках и саму власть, и президента Владимира Путина в том числе. Среди таких, к примеру, Face или Хаски, которые повысили градус политичности в треках.

Очень субъективно, но считаю данный альбом лучшим в карьере Мирона, это по-настоящему взрослый, искренний и настоящий альбом, — пишут фанаты в комментариях на YouTube.

На момент написания статьи на альбоме Мирона более 70 тысяч лайков.

Война Оксимирона за русский рэп и дисс KIZARU

«Красота и уродство» является не только перелопачиванием шестилетней истории России, но и ответом другим отечественным рэперам. Отсылки и диссы — практически в каждой строчке. И досталось от Мирона многим, начиная от KIZARU и заканчивая ЛСП. В своём альбоме Фёдоров выступает против коммерциализации хип-хоп индустрии, где за годы его отсутствия стали появляться исполнители, делающие упор на массовость продукта, а не на качество. Эта битва за русский рэп продолжается ещё с момента рождения Мирона как трансформатора индустрии.

Big Baby Tape обратил внимание на «дисс на Кизару». Судя по всему, речь идёт о треке «Африканские бусы», где Мирон упоминает слово «село». Ранее KIZARU называл творчество Фёдорова «откликом села». В треке «Празднуй» Фёдоров впервые упоминает Моргенштерна, в целом в альбоме он как минимум трижды обратился к исполнителю.

Моргенштерн morgen_shtern/instagram.com

Следующую отсылку нельзя назвать диссом, а, скорее, жестом к примирению. В треке «Эспрессо Тоник» Фёдоров говорит об Олеге Савченко и Романе Сащенко, которые работали вместе в дуэте ЛСП. Сащенко не стало ещё в 2017 году, а продолживший выступать как ЛСП Олег был в конфликте с Мироном. Вполне возможно, что альбом «Красота и уродство» примирил двух исполнителей, ведь ЛСП даже выложил новый альбом Фёдорова в Instagram-сторис.

В «Красоте и уродстве» есть не только привычный «злой стиль» Мирона, но и лирические треки. Альбом наполнен смыслами и подводными камнями, поэтому разбирать его по крупицам будут ещё долгое время. При этом Фёдоров пообещал фанатам много свежих релизов уже в 2022 году.