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«Красота и уродство»: новый Оксимирон со старыми привычками
Музыка

«Красота и уродство»: новый Оксимирон со старыми привычками

1 декабря рэпер представил альбом «Красота и уродство», в нём нет ни одного старого трека, но есть множество отсылок и диссов KIZARU и Моргенштерну
15:55, 02 декабря 2021
Фото: miron.official/facebook.com
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1 декабря Мирон Фёдоров, известный в хип-хоп среде как Оксимирон, всё-таки выпустил первый за шесть лет (со времён «Горгорода») полноценный альбом «Красота и уродство». И хотя пластинка вышла почти на исходе дня, за час она набрала миллион прослушиваний на стриминговых сервисах. Альбом является произведением новой версии рэпера, но плавно возвращает слушателей к «Горгороду» и «Вечному жиду». Кого разозлила пластинка «Красота и уродство» и чем Мирону не угодили KIZARU, Моргенштерни ЛСП — в материале NEWS.ru.

«Я как будто учебник прочитал против своей воли»

В альбоме «Красота и уродство» 22 трека, хотя фанаты традиционно ожидали от автора не больше 15. Первый же трек — «Хоп-механика» — объясняет истосковавшимся по музыке Мирона фанатам его внезапное и грандиозное возвращение. По словам Фёдорова, за время отсутствия никто из конкурентов не занял его место. После прослушивания этого трека Фёдоров может показаться почти библейским героем, пришедшим, чтобы поднять с колен хип-хоп индустрию и показать коллегам качественно написанные тексты.

В новом альбоме уровень пафоса Мирона поутих, как и нотки самоуничижения, присутствовавшие в прежних работах. Пластинка открывается и закрывается детским пением. Обложку для неё создавал поэт и музыкант Борис Гребенщиков. Над некоторыми треками вместе с автором поработали Дельфин («Чувствую»), Аигел («Намешано»), ATL и Игла («Грязь»).

Оксимирон (Мирон Фёдоров)Оксимирон (Мирон Фёдоров)norimyxxxo/instagram.com

«Красоту и уродство» ждали ещё с начала ноября, однако после масштабной рекламной кампании Мирон показал миру лишь микстйеп «Смутное время» и несколько свежих релизов. И пока баннеры в российских городах с надписью «Когда альбом» подогревали интерес, Фёдоров готовился к релизу реального альбома. Опасный маркетинговый ход сработал именно потому, что ожидания были оправданы. «Красота и уродство» — это сложная, выстроенная работа с продуманными текстами, мягкими переходами треков, множеством отсылок к культуре, политике, социальным проблемам.

Альбом оказался так перенасыщен смыслами и информацией, что даже при десятом прослушивании раскрывает новые грани. Фёдоров в новых треках вспомнил буквально все события, которые пропустил за шесть лет своего вынужденного отсутствия.

Это, безусловно, талантливо. Очень продуманные текста и интересная работа со словами и рифмами... Ту мач информации, я как будто учебник прочитал против своей воли. Для моего зумерского мозга слишком перенасыщено смыслами, аж больно стало,прокомментировал альбом российский рэпер Big Baby Tape.

Из трека «Намешано» можно сделать вывод, что «Красота и уродство» является прямым продолжением альбома Мирона 2011 года «Вечный жид». В песне поётся: «У ровесников дети скоро родят. Вечный жид 2 — десять лет спустя!». И некоторые треки из новой пластинки действительно могли бы быть частью «Вечного жида».

Кому не понравилась «милфа» Екатерина Шульман

Релиз не остался и без критики. Пока одни фанаты восхваляют замысловатые и сложные словесные конструкции Мирона, другие ругают за слово «милфа» в адрес политолога и публициста Екатерины Шульман. Уже на следующий день после релиза в русскоязычном сегменте Twitter обсуждение блогерши вышло в топ.

Мирон упомянул Шульман в тексте трека «Агент», назвав её «сексапильной милфой». В Сети посчитали, что чрезмерная сексуализация публицистки оскорбляет её как профессионала.

Екатерина ШульманЕкатерина ШульманEkaterina.Schulmann/facebook.com

В этом же треке Фёдоров высказывается о популярном в российской действительности понятии «иностранный агент». В целом от альбома «Красота и уродство» фанаты не без оснований ждали политического вызова власти. И в некоторых треках музыкант действительно высмеивает её, хотя и делает это более робко, чем обычно.

Российскую реальность на пластинке отражает одноимённый трек «Красота и уродство» («Если травля приводит школы к трагедиям. По ТВ обвиняют рэп, аниме, свободные медиа»). При этом никаких жёстких протестов в альбоме нет. Более того, Фёдоров отчасти даже проигрывает коллегам, которые за годы его отсутствия осмелели и задевали в треках и саму власть, и президента Владимира Путина в том числе. Среди таких, к примеру, Face или Хаски, которые повысили градус политичности в треках.

Очень субъективно, но считаю данный альбом лучшим в карьере Мирона, это по-настоящему взрослый, искренний и настоящий альбом,пишут фанаты в комментариях на YouTube.

На момент написания статьи на альбоме Мирона более 70 тысяч лайков.

Война Оксимирона за русский рэп и дисс KIZARU

«Красота и уродство» является не только перелопачиванием шестилетней истории России, но и ответом другим отечественным рэперам. Отсылки и диссы — практически в каждой строчке. И досталось от Мирона многим, начиная от KIZARU и заканчивая ЛСП. В своём альбоме Фёдоров выступает против коммерциализации хип-хоп индустрии, где за годы его отсутствия стали появляться исполнители, делающие упор на массовость продукта, а не на качество. Эта битва за русский рэп продолжается ещё с момента рождения Мирона как трансформатора индустрии.

Big Baby Tape обратил внимание на «дисс на Кизару». Судя по всему, речь идёт о треке «Африканские бусы», где Мирон упоминает слово «село». Ранее KIZARU называл творчество Фёдорова «откликом села». В треке «Празднуй» Фёдоров впервые упоминает Моргенштерна, в целом в альбоме он как минимум трижды обратился к исполнителю.

МоргенштернМоргенштернmorgen_shtern/instagram.com

Следующую отсылку нельзя назвать диссом, а, скорее, жестом к примирению. В треке «Эспрессо Тоник» Фёдоров говорит об Олеге Савченко и Романе Сащенко, которые работали вместе в дуэте ЛСП. Сащенко не стало ещё в 2017 году, а продолживший выступать как ЛСП Олег был в конфликте с Мироном. Вполне возможно, что альбом «Красота и уродство» примирил двух исполнителей, ведь ЛСП даже выложил новый альбом Фёдорова в Instagram-сторис.

В «Красоте и уродстве» есть не только привычный «злой стиль» Мирона, но и лирические треки. Альбом наполнен смыслами и подводными камнями, поэтому разбирать его по крупицам будут ещё долгое время. При этом Фёдоров пообещал фанатам много свежих релизов уже в 2022 году.

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