Новый альбом Оксимирона собрал миллион просмотров за час

Новый альбом рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) «Красота и уродство» набрал миллион прослушиваний за час. С момента релиза на стриминговых сервисах альбом рэпера отметился удачным стартом.

Выхода нового альбома рэпера поклонники ждали с 2015 года, с момента выпуска «Горгорода». Выход нового альбома музыкант анонсировал на своей странице в Instagram ещё 22 ноября, но потом по неизвестным причинам замолчал.

Oxxxymiron — «Красота и уродство» (альбом 2021). Ссылка в профиле, — написал рэпер.

Несмотря на переживания фанатов, альбом всё же был презентован в назначенный день — 1 декабря. В него вошли 22 композиции, в числе которых «Грязь», «Хоп-механика», «Нон-фикшн», «Намешано», «Агент» и другие треки. А перед релизом «Красоты и уродства» музыкант презентовал сборник своих треков и пять видеоклипов, написанных за семь лет.

Oxxxymiron 8 ноября представил трек и клип под названием «Организация». Он посвятил его некоему запрещённому формированию, которое назвал «братья без тайного рукопожатия». Клип снял Тим ROHO, в нём появляются разные психоделические образы, имеющие отсылы к словам из песни.

Ранее сообщалось, что 12 ноября у Оксимирона вышел микстейп из 36 новых и старых песен, который поклонники сначала приняли за самостоятельный альбом. Публикация вызвала восторженные эмоции у подписчиков рэпера. Большинство комментаторов отметили, что они «дождались» и «наконец-то не микстейп».