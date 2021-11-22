«Наконец-то не микстейп»: Оксимирон анонсировал новый альбом

Рэпер Оксимирон анонсировал выпуск первого за шесть лет альбома. Релиз запланирован на 1 декабря, сообщил музыкант на странице в Instagram. 12 ноября у Оксимирона вышел микстейп из 36 новых и старых песен, который поклонники сначала приняли за самостоятельный альбом.

Oxxxymiron альбом 01.12.2021, — гласит надпись на изображении в посте музыканта.

Публикация вызвала восторженные эмоции у подписчиков рэпера. Большинство комментаторов отметили, что они «дождались» и «наконец-то не микстейп».

Ранее Оксимирон выпустил три видео на новые композиции — «Кто убил Марка», «Организация» и «Цунами». Первая 10-минутная песня, которую слушатели назвали «исповедью», рассказывает о неприятном факте из жизни рэпера, за который ему было стыдно на протяжении 10 лет.

Речь идёт об инциденте, произошедшем между Оксимироном и его коллегой по рэп-сцене Ромой Жиганом, который попал на видео. На записи стоящий на коленях Оксимирон получает от Жигана пощёчину. Как рассказал рэпер в композиции, этим роликом Жиган шантажировал его много лет, и чтобы покончить с этим, Оксимирон решил его обнародовать.

До недавних пор последним треком рэпера была песня «Стихи о неизвестном солдате», вошедшая в сборник «Сохрани мою речь навсегда» в январе 2021 года.