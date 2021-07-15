Spotify назвал самого популярного российского музыканта

Фото: morgen_shtern/instagam.com

Российская певица Ирина Дубцова, которая 17 лет назад стала победительницей четвёртой «Фабрики звёзд», пожаловалась на психологическое давление, присутствовавшее на съёмках проекта. В интервью для Teleprogramma.pro она призналась, что свободно выходить на улицу было невозможно, да и находиться 24/7 под пристальным вниманием камер было очень тяжело.

Конечно же, сложно было находиться под прицелом камер и съёмочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания, — сказала...