Spotify назвал самого популярного российского музыканта
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
10:21, 15 июля 2021
МоргнештернФото: morgen_shtern/instagam.com
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Стриминговый сервис Spotify назвал самого популярного музыканта у российских слушателей в честь годовщины своего запуска в РФ. Им стал рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн), инди-рок певица Алёна Швец оказалась самой популярной исполнительницей. Среди зарубежных проектов рейтинг возглавила южнокорейская группа BTS, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы из России, Казахстана и Беларуси — Morgenstern, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж, — говорится в сообщении.
Топ-10 самых популярных композиций также возглавили песни российских артистов. На первом месте Slava Marlow с хитом «Снова я напиваюсь», далее идёт kizaru — «Дежавю», затем Моргенштерн— «Cristal & Мoёt».
Самым прослушиваемым альбомом стал «Born to trap» (kizaru). На втором месте Miyagi & Andy Panda с пластинкой Yamakasi, на третьем — Mayot с Ghetto Garden.
Сервис Stotify запустили в 2008-м. Сейчас число подписчиков сервиса превышает 355 млн человек в 178 странах мира. В РФ Spotify официально заработал 15 июля 2020 года.