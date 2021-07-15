16+

Рубрики

Медиа

Архив

Музыка

Spotify назвал самого популярного российского музыканта

10:21, 15 июля 2021
Моргнештерн Моргнештерн Фото: morgen_shtern/instagam.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Стриминговый сервис Spotify назвал самого популярного музыканта у российских слушателей в честь годовщины своего запуска в РФ. Им стал рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн), инди-рок певица Алёна Швец оказалась самой популярной исполнительницей. Среди зарубежных проектов рейтинг возглавила южнокорейская группа BTS, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы из России, Казахстана и Беларуси — Morgenstern, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж, — говорится в сообщении.

Топ-10 самых популярных композиций также возглавили песни российских артистов. На первом месте Slava Marlow с хитом «Снова я напиваюсь», далее идёт kizaru — «Дежавю», затем Моргенштерн— «Cristal & Мoёt».

Самым прослушиваемым альбомом стал «Born to trap» (kizaru). На втором месте Miyagi & Andy Panda с пластинкой Yamakasi, на третьем — Mayot с Ghetto Garden.

Сервис Stotify запустили в 2008-м. Сейчас число подписчиков сервиса превышает 355 млн человек в 178 странах мира. В РФ Spotify официально заработал 15 июля 2020 года.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео