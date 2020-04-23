Борис Гребенщиков спрятался от коронавируса в лесу

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков порадовал поклонников новой песней. Очередное его творение под названием «Не выходи за дверь» посвящено самоизоляции и вошло в цикл «Подношения интересному времени».
Примечательно, что сам хит Гребенщиков записал, не только выйдя за дверь, но и отъехав от неё на энное количество километров,
Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о творческом саморазвитии на самоизоляции. По её словам, для человека, который привык быть в разъездах, «останавливаться» непривычно, зато есть время подумать и определить дальнейший путь, писал NEWS.ru.
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