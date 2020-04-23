Шоу-бизнес

Борис Гребенщиков спрятался от коронавируса в лесу

12:33, 23 апреля 2020
Борис Гребенщиков Борис Гребенщиков Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков порадовал поклонников новой песней. Очередное его творение под названием «Не выходи за дверь» посвящено самоизоляции и вошло в цикл «Подношения интересному времени».

Примечательно, что сам хит Гребенщиков записал, не только выйдя за дверь, но и отъехав от неё на энное количество километров, пишет «Царьград». На видео певец стоит на фоне зелёной лужайки, окружённой деревьями, и при этом поёт об очередях, спецодежде и что «все пронумерованы». При этом музыкант в песне просит каждого, кто «не хочет кончать на цепи, как собака», не выходить за дверь.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о творческом саморазвитии на самоизоляции. По её словам, для человека, который привык быть в разъездах, «останавливаться» непривычно, зато есть время подумать и определить дальнейший путь, писал NEWS.ru.

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