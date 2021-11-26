Многоходовочка гражданина-рэпера: зачем вернулся Оксимирон

Мирон Фёдоров, известный как Оксимирон (Oxxxymiron), анонсировал выход альбома с новыми треками, он будет представлен 1 декабря 2021 года. Этой осенью самый влиятельный хип-хоп-исполнитель в России прервал шестилетнее молчание и начал постепенно возвращать к себе внимание. Однако после масштабных обещаний в свет вышли лишь десятиминутный клип-рефлексия «Кто убил Марка?» и микстейп из старых треков «Смутное время». Слегка разочаровав фанатов, 22 ноября Мирон опубликовал в соцсетях загадочное послание, в котором намекнул, что грандиозный камбэк всё-таки будет.

Чего ждать от нового альбома, будет ли он продолжением «Горгорода» и почему Оксимирон исчез на шесть лет — в материале NEWS.ru.

Легендарный «Горгород», смерть Марка и поражение от Гнойного

Оксимирон даже в период творческого затишья оставался колоссальной фигурой в мире музыки, поскольку внёс существенный вклад в перерождение русского рэпа. Альбом «Горгород», вышедший в ноябре 2015 года, стал пиковой точкой его карьеры. Пластинка считается одной из лучших работ в русском рэпе.

«Горгород» был самым продаваемым альбомом 2015 года. Пластинка буквально трансформировала концепцию написания текстов в рэп-индустрии, сделав слово фундаментом успешного трека. Не менее концептуальный альбом ЛСП Magic City вышел лишь несколькими месяцами ранее, однако он не стал переломной точкой в истории русского рэпа. Эту роль по большей части забрал себе именно «Горгород».

Ключевым моментом в карьере Мирона стало сокрушительное поражение на баттле со Славой КПСС, он же Гнойный (а также Бутер Бродский, Соня Мармеладова и Валентин Дядька), который в своём раунде прошёлся по последнему альбому оппонента. Баттл Оксимирона и Славы КПСС на YouTube собрал больше 50 миллионов просмотров и удостоился внимания федеральных каналов.

Замечания Гнойного по «Горгороду» многим показались уместными и конструктивными, авторитет пластинки был подмочен. Гнойный назвал альбом Мирона второсортной литературой, которая претендует на новаторство, на деле являясь лишь пародией на культовые антиутопические произведения Джорджа Оруэлла, Евгения Замятина и Олдоса Хаксли. В «Горгороде» действительно был дух антиутопии со всеми её атрибутами: от уставшего от системы героя Марка до оппозиционных выступлений и трагического финала в виде смерти Марка.

Российский хип-хоп-исполнитель Гнойный slavakpss/vk.com

Однако Мирону всё-таки удалось освежить литературный жанр антиутопии, расширив его аудиторию. Фёдоров нашёл способ разговаривать с современным человеком на одном языке. И кроме борьбы человека с системой, в «Горгороде» есть авторская находка — борьба личности с собой.

Почему исчез Оксимирон?

После поражения от Гнойного Мирон успел побаттлить на английском языке с американцем Баширом Ягами (Dizaster), собрать «Олимпийский», попытаться возродить Versus Battle и исчезнуть из медийного пространства. Время от времени хип-хоп-исполнитель напоминал о себе, выпуская фиты, к примеру, с группой «Би-2». Он также экспериментировал с актёрством, снявшись в экранизации «Ампир V» Виктора Пелевина и читая рэп в лицо жене Петра Чайковского в фильме Кирилла Серебренникова.

Однако осенью 2021 года, когда с момента выхода легендарного «Горгорода» прошло уже шесть лет, в российских городах стали появляться загадочные баннеры с надписью «Когда альбом?». Хотя дополнительной информации они не содержали, причастность Мирона к ним была вычислена поклонниками сразу.

1 ноября в свет вышел десятиминутный клип «Кто убил Марка?» с отсылкой к герою антиутопии «Горгород». Клип представляет из себя рефлексию на тему пережитых событий. Потом вышел микстейп со старыми несведёнными треками, который также включал две новые композиции — «Мох» и «Колесо». В микстейп вошли и вышедшие отдельными клипами новые треки «Цунами» и «Организация». Слегка разочаровав фанатов, Мирон вновь ушёл в кратковременное затишье.

Я предвижу волну хейта, когда микстейп окажется сборником старых треков. Но, с другой стороны, они получат четыре новых клипа. Тем более что куча нового материала будет выходить уже в следующем году, — заключил после релиза Фёдоров.

Жизнь на Марсе и Данила Багров

22 ноября случилось неожиданное — Мирон в своих соцсетях разместил короткий анонс, где на чёрном фоне написано: «Oxxxymiron Альбом 01.12.2021». Стало очевидно, что исполнитель не оставит поклонников с одним лишь микстейпом на руках.

Фанаты рэпера предположили, что загадочное сообщение может быть анонсом трека под названием «Альбом». Но есть и другая теория — о «многоходовочке Мирона» с тщательно выстроенной рекламной кампанией, частью которой были и десятиминутный трек, и «Смутное время».

В третьем куплете «Кто убил Марка?» Мирон зачитывает 40 вопросов. Поклонники тут же поспешили сделать вывод о том, что новый альбом будет состоять из 40 треков. Поскольку сам Фёдоров назвал третий куплет «Кто убил Марка?» «отражением будущего», догадки фанатов кажутся логичными. Однако прежде Мирон не выпускал столь крупных пластинок, которые содержали бы сразу 40 треков.

Вопросы, звучащие в третьем куплете, отсылают не только к убийце Марка, но и к российским реалиям, любви, жизни на Марсе и Даниле Багрову. Какие из этих тем будут отражены в альбоме, пока непонятно.

«Без разрушения не может быть созидания»

Музыкальные эксперты отмечают, что Мирон намеренно выпустил сначала микстейп, чтобы охладить завышенные ожидания фанатов и разрушить свой прежний образ окончательно. На фоне ещё свежего разочарования от микстейпа он создал более благоприятную почву для релиза новой пластинки и собственной трансформации как артиста. Здесь ему на руку сыграют заниженные ожидания после прохладно встреченного «Смутного времени».

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) oxxxymiron.com/Global Look Press

На шоу What's Up в 2011 году Фёдоров сказал , что «без разрушения не может быть созидания», отчасти предсказав собственное будущее. Фанаты считают, что предстоящий альбом должен стать началом нового этапа в карьере рэпера, но для этого ему нужно разрушить старый образ. Поклонники и эксперты не исключают, что это будет образ уже не рэпера, а поэта с чёткой гражданской позицией.

«Мы — запрещённая организация»

В новом альбоме поклонники рассчитывают услышать привычный политический подтекст, на что прямо намекает трек «Организация».

Каждый из нас обречён замечать изъян мироздания и расчёсывать. Мы — запрещённая организация, — читает Оксимирон.

А «Цунами» со своим панковым звучанием отдаёт дань уважения лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову. Фанаты надеются, что пластинка Мирона станет прямым продолжением «Горгорода», в таком случае отсылок к политической повестке точно не избежать.

В своё время «Горгород» чётко подсветил тревожную российскую действительность, когда общество разделилось на два лагеря — критиков тех, кто ходит на протестные митинги, и тех, кто игнорирует участие в них. Сам Мирон ходил на уличные демонстрации, снимался в политических перформансах Леонида Парфёнова и Александра Петрова, посещал громкие судебные процессы над участниками и организаторами митингов.

Гражданская активность исполнителя в прошлом ещё больше увеличивает ожидания от его предстоящего альбома сейчас, и даже слабый микстейп не смог до конца остудить фанатов. Поклонники пишут в Сети, что Мирону будет трудно превзойти самого себя. Однако если релиз будет таким же грандиозным, как окутавшая его тайна, бояться нечего.