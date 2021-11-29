В Кремле опровергли информацию из СМИ о переговорах с Моргенштерном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложной информацией сообщения СМИ о том, что в администрации президента ведут переговоры о возвращении на родину рэпера Моргенштерна. Ранее сообщалось, что вопросом возвращения рэпера занимается начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, пишет РИА Новости.

Нет. Это утка, — заявил Песков.

До этого издание Znak.com со ссылкой на свои источники сообщило , что представители Кремля ведут переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну. По словам некоего собеседника в президентской администрации, Моргенштерн якобы может вернуться в страну, если начнёт сотрудничество с властью «в преддверии 2024 года».

Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несёт в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодёжи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо, — сообщил источник.

Ранее покинувшего Россию рэпера сняли на видео в аэропорту. По данным РЕН ТВ, рэпер и его жена живут в роскошном отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае. Сотрудники отеля эту информацию подтвердили. По одной из версий, на предполагаемое решение Моргенштерна покинуть территорию России могло повлиять заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях.

Как сообщалось, СК РФ проведёт очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.