В Кремле опровергли информацию из СМИ о переговорах с Моргенштерном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложной информацией сообщения СМИ о том, что в администрации президента ведут переговоры о возвращении на родину рэпера Моргенштерна. Ранее сообщалось, что вопросом возвращения рэпера занимается начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, пишет РИА Новости.
До этого издание Znak.com со ссылкой на свои источники сообщило, что представители Кремля ведут переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну. По словам некоего собеседника в президентской администрации, Моргенштерн якобы может вернуться в страну, если начнёт сотрудничество с властью «в преддверии 2024 года».
Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несёт в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодёжи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо, — сообщил источник.
Ранее покинувшего Россию рэпера сняли на видео в аэропорту. По данным РЕН ТВ, рэпер и его жена живут в роскошном отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае. Сотрудники отеля эту информацию подтвердили. По одной из версий, на предполагаемое решение Моргенштерна покинуть территорию России могло повлиять заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях.
Как сообщалось, СК РФ проведёт очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.