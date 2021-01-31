Мужа политолога Екатерины Шульман задержали на акции в Москве

https://static.news.ru/photo/a4847fea-63df-11eb-a88e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/eschulmann

Силовики задержали на несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального Михаила Шульмана, мужа политолога Екатерины Шульман.

Она поделилась, что его остановили для проверки документов в метро.

Моего мужа остановили для проверки документов, теперь везут нас с ещё тремя такими задержанными в ОВД «Басманный», — рассказала она журналистам РБК.

Политолог отметила, что добровольно поехала с мужем в отдел полиции.

Ничего не предъявляют, говорят просто, что «фейсконтроль» сработал, — добавила она.

Шульман отметила, что к ним направляется адвокат правозащитной организации «Агора». При этом к ней силовики не проявляют никакого интереса, хотя и проверили её документы, рассказала она в Telegram.

После долгих созвонов сотрудники отдела попытались от нас избавиться, передав в автозак, но три подряд нас отвергли, то ли за переполненностью, то ли как неподходящих по категории. Разочарованные, вернулись мы в комнату полиции и сидим тут в обществе ещё двух молодых людей и девушки, а также некоторого количества сотрудников, — отметила она.

Всего на протестных акциях в России задержали как минимум 4027 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов акции увели 1167 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (862 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных). Также в пятёрке «лидеров» Нижний Новгород (138) и Тверь (123).

Силовики задерживали не только участников акций, но и работавших на протестах журналистов, в том числе с пресс-картами, редакционными заданиями и спецжилетами. Больше всего представителей прессы уводили в Москве, где задержали 22 журналиста. В Санкт-Петербурге задержали семь сотрудников СМИ, в Самаре — шесть, в Сочи и Хабаровске — по четыре.

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяли электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве. В настоящий момент акции в большинстве городов закончились или подходят к концу, писал NEWS.ru.