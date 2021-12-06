«Ветераны России» «по-настоящему» потребуют проверить Noize MC и Oxxxymiron

Общественное движение «Ветераны России» обратится к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить творчество рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров), рассказал NEWS.ru руководитель организации Ильдар Резяпов. Собеседник отметил, что активисты займутся данным вопросом «по-настоящему». Так он прокомментировал предложение блогера Дмитрия Якушева изучить треки музыкантов на предмет экстремизма и реабилитации нацизма, но позже назвал пост в соцсетях шуткой.

Резяпов также сказал, что и самого Якушева стоит «проверить», поскольку его действия являются провокацией в адрес председателя Следкома. В «Ветеранах России» подчеркнули, что письмо на имя Бастрыкина составят 6 декабря.

Непозволительно господину Якушеву выражаться в такой форме. <...> Мы отреагируем и обратимся к СК РФ с просьбой проверить творчество данных рэперов (Noize MC и Oxxxymiron. — NEWS.ru), а также дать оценку деятельности Дмитрия Якушева, его насмешке над СК РФ. Я думаю, что дополнительная проверка рэперам не помешает, чтобы они были в тонусе и не забывали, где они живут — на территории РФ, и что непозволительны провокации, которые мы будем пресекать, — рассказал Резяпов.

Накануне на сайте СК РФ появилось сообщение о том, что ряд граждан от лица «группы патриотов» обратились в письме к Бастрыкину с просьбой проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron. Авторы документа утверждали, что исполнители «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Ранее фанаты за семь часов скупили билеты на все четыре предстоящих концерта Оксимирона в Москве. Не осталось также доступных билетов на 3 и 4 марта в Петербурге и на 11–12 марта в Москве, свидетельствуют данные «Яндекс.Афиши». Из-за такого ажиотажа было решено провести дополнительные концерты, которые пройдут 5 и 13 марта. Это первые выступления Оксимирона в двух городах за последние пять лет. В Петербурге музыкант выступит в клубе А2 Green Concert, в столице — в Adrenaline Stadium.