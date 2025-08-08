Соседов вспомнил, как солистка ABBA позавидовала Пугачевой

Солистка группы АBBA Анни-Фрид Лингстад позавидовала Алле Пугачевой, когда услышала ее песню «Белая дверь» из альбома Watch Out, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Он добавил, что песня показалась шведской артистке настолько прекрасной, что она захотела сама исполнить нечто подобное.

Там даже есть песня на английском языке «Белая дверь» Юрия Чернавского из фильма «Сезон чудес». В английской версии она называется Through the Eyes of a Child (глазами ребенка). Этот трек особенно отметила солистка группы АBBA Лингстад. Ее восхитила именно эта песня, и она даже обращалась к композитору, чтобы то ли тоже спеть эту песню, то ли чтобы он ей написал что-то в таком же духе, — сказал Соседов.

В 1985 году Пугачева выпустила в Швеции альбом на английском языке Watсh Out. Впервые в истории советский артист записал диск за границей в недружественной Советскому Союзу Европе. Работа над альбомом велась год, он записывался на студии World Record Music. Все двенадцать песен были исполнены на английском языке, пять были из старого репертуара Пугачевой, которые перевели, сделав другую аранжировку, остальные — новые, написанными шведскими авторами.

По словам Соседова, некоторые песни из этого альбома Пугачевой даже попали в мировые музыкальные чарты. Он отметил, что музыканты шведской группы ABBA, с которыми была знакома Пугачева, его, конечно же, слушали и оценили.

Ранее певец Прохор Шаляпин сказал, что у покинувшей Россию артистки Аллы Пугачевой до сих пор остались влиятельные друзья на родине, Он подчеркнул, что некоторые из них возглавляют телеканалы и работают на два фронта.