Сменившую мужа Макееву удивило «бабье осуждение»

https://static.news.ru/photo/a28d7e6c-be25-11eb-a59b-96000091f725_660.jpg Фото: makeevan/instagram.com

Актриса Анастасия Макеева, которая недавно вышла замуж в четвёртый раз, призналась, что удивлена обсуждению её личной жизни в негативной манере, пишет StarHit.

Она подчеркнула, что не многим повезло встретить любимого человека и прожить с ним всю жизнь и нет ничего страшного в смене партнёра.

Моя мама — однолюб, но даже она дважды выходила замуж. Правда, за одного и того же человека — моего отца. Искренне удивляюсь бабьему осуждению, мол, сколько у меня браков! Их наличие говорит о желании человека создать крепкую семью, — заявила актриса.

Сейчас Макеева мечтает родить ребёнка, к чему она стремилась много лет ещё в браке с Глебом Матвейчуком.

Ранее Макеева сообщила, что во время гастролей собирается посетить город Любляна. При этом она пошутила над хейтерами, ведь именно в Словении живёт бывшая супруга её нового возлюбленного, бросившего семью ради актрисы. Светская львица опубликовала пост в Instagram, в котором язвительно ответила на все претензии соперницы.