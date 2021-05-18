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Шоу-бизнес

«Заедем в гости»: Макеева ответила экс-супруге своего жениха

10:38, 19 мая 2021

Анастасия Макеева сообщила, что во время гастролей собирается посетить город Любляна. При этом она пошутила над хейтерами, ведь именно в Словении живёт бывшая супруга её нового возлюбленного, бросившего семью ради актрисы. Светская львица в Instagram опубликовала пост, в котором язвительно ответила на все претензии соперницы.

Пост она сопроводила фотографией, на которой позирует на фоне черёмухи в спортивном костюме.

Вот вам и бумеранг! Пока кто-то тратит свою жизнь на слежку за мной и калякает угрозы и плачет о своей скверной жизни, меня приглашают с гастролями в Любляну! Так что, заедем в гости, ждите, — съехидничала Макеева.

При этом она заявила, что вся культурная часть Любляны будет аплодировать ей и восхищаться работой её команды.

Многие поклонники поддержали актрису и пожелали её удачного выступления.

Однозначно надо ехать. Работа есть работа. Любляна -это не одна обиженная женщина, а обиженная женщина — не Любляна. На обиженных вообще воду возят, — отметила одна из подписчиц.

Фанаты также призвали Макееву не обращать внимания на комментарии с критикой и ценить своё счастье.

Ранее Макеева показала в Instagram новые фотографии со своим возлюбленным, которому «досталось» от некоторых подписчиков. Молодого человека высмеяли, намекнув на то, что в их паре всем руководит светская львица. По мнению интернет-пользователей, у Романа виден «страх в глазах».

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