«Заедем в гости»: Макеева ответила экс-супруге своего жениха

Мать певицы Пелагеи Светлана Ханова считает, что новая возлюбленная Ивана Телегина и её родственники сделали всё для того, чтобы хоккеист окончательно поссорился с артисткой. Именно они виновны в развале звёздного союза. Женщина, назвавшая разрушителей личной жизни своей наследницы, в интервью KP.RU добавила, что всё равно при этом хорошо относится к бывшему зятю.

Как отметила бывшая тёща спортсмена, Мария Гончар закрутила роман с Телегиным ещё до развода с Пелагеей, летом 2019 года, сразу после их ссоры. Два года почти люди вместе, недавно пара...