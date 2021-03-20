«Сложный путь»: Бузова оказалась на больничной койке

https://static.news.ru/photo/caaf7dd2-8978-11eb-898f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась на больничной койке. В своём микроблоге знаменитость опубликовала серию роликов, на которых она позирует в одной из столичных клиник.

В роликах девушка предстаёт без макияжа. Она не уточнила, что именно её тревожит, но призналась, что на текущий день решила вплотную заняться своим здоровьем. Знаменитость призвала своих поклонников также не забывать о собственном благополучии и о визитах к медикам.

Самое главное в жизни — это наше здоровье, которым я активно занимаюсь. Мне предстоит пройти сложный путь. Долгий. Могу так сказать. Но ради здоровья и долгой счастливой жизни можно на это пойти. Всё хорошо. Я вас люблю. Берегите себя, — призвала певица.

buzova86/instagam.com

Знаменитость пообещала, что постарается восстановиться как можно скорее. Она обратилась к поклонникам и попросила их не переживать, так как с ней всё будет хорошо.

Впрочем, не исключено, что артистка занялась собственным здоровьем из-за предстоящего пополнения в семье. NEWS.ru писал, что Ольга Бузова опубликовала в сторис провокационное фото из клиники. На снимке табличка «Кабинет гинеколога» и наклейка с малышом в розовом сердечке, а внизу символ сложенных рук, который обычно означает благодарность, однако его трактуют ещё и как ожидание чуда.