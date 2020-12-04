Сильно похудевший Шура напугал публику внешним видом

https://static.news.ru/photo/1580ddca-365d-11eb-983f-fa163e074e61_660.jpg Александр Медведев Фото: instagram.com/shuramedvedev

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, испугал своих поклонников стремительным похудением. Они заподозрили у артиста серьёзное заболевание.

Исполнитель впервые за долгое время вышел в свет. Он появился на премьере фильма в одном из кинотеатров Москвы. Однако зрители с трудом узнали артиста, похудевшего на 35 килограммов.

Остались кожа да кости, — ц итирует одного из фанатов портал inforeactor.ru.

Сам Медведев признался, что доволен свои преображением. По его словам, пришлось сесть на диету из-за операции по удалению грыжи. Поэтому пока он не может ничего есть, кроме детского питания. Также певец сообщил, что из-за болезни отказался от спиртного.

Между тем поклонники вспомнили, что несколько лет назад Шура пережил онкологию. Тогда врачам удалось спасти артистка, но болезнь, по их мнению, вполне могла вернуться. Сейчас они считают, что исполнитель может скрывать диагноз.

Ранее певец Александр Медведев появился на YouTube-шоу в нетрезвом виде. Пьяного артиста разглядели в шоу «Бар в большом городе», видео с ним вызвало большое возмущение среди публики. Но при этом пользователи не исключили, что ведущие решили использовать слабость певца ради хайпа. Вполне возможно, Шуру угощали алкоголем ещё до начала передачи специально. И когда организаторы шоу увидели, что Шура пьян, они не отправили его домой. Более того, певец вместе с другими членами жюри активно дегустировал алкоголь, писал NEWS.ru.