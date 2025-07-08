Шаляпин пожаловался на одиночество в шоу-бизнесе

В шоу-бизнесе все люди «гнилые» и недружелюбные, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей российский певец и шоумен Прохор Шаляпин. Артист добавил, что избегает звездных тусовок, чтобы не общаться с лицемерами.

То, что меня раздражает в этой сфере, так это некоторые нюансы. Стоит тебе немного расслабиться и потерять медийность — надо быть готовым, что звездные коллеги станут тебя избегать. Это так неприятно и отстойно. Хотя я знаю это, но каждый раз меня это сильно коробит, — объяснил певец.

Шаляпин отметил, что знает законы шоу-бизнеса. Чтобы избежать конфликтов, он надевает маску доброжелательности. Артист подчеркнул, что предпочитает отдых на море, а не общение с коллегами. Кроме того, он не поддерживает близких отношений ни с кем из звезд.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что купил вторую квартиру в Москве на одном этаже со старой. Артист добавил, что мог бы продать первую жилплощадь, чтобы на вырученные деньги приобрести помещение побольше, но не стал так поступать, потому что слишком привязан к старому месту.