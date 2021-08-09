Шнуров матом высмеял неравенство зарплат в России

Российский музыкант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров матом высмеял на своей странице в Instagram публикации в СМИ о регионах РФ с наибольшим зарплатным неравенством. Шоумен посвятил этому стихотворение, не обойдясь без нецензурных выражений.

Доширак и водичка на ужин // У электрика, водителя, строителя // Получают меньше всех, кто больше нужен // В статусе своём недолгожителя. // Кто не обладает щас сноровкой, // Тот не выжмет в рукколу лимон. // Токарь доедает ***** с морковкой // А тиктокарь получает миллион, — подчеркнул Шнуров.

Досталось от исполнителя и коллегам по цеху: «И певцов, что ртом куют зарплату, // Развелось, как в мировую вшей. // Дать бы им одну на всех лопату // И траншеи рыть их гнать взашей». Артист призвал человечество опомниться, иначе «всем **********ец».

Максимальное зарплатное неравенство в стране зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье и Тюменской области. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Лидером по максимальному зарплатному неравенству стала Москва, где 10% наименее оплачиваемых сотрудников получают лишь 20 тыс. рублей и 10% самых оплачиваемых сотрудников более 357 тыс. рублей, что почти в 18 раз больше. На втором месте стоит Санкт-Петербург, где зарплата самых низкооплачиваемых работников составляет 16,6 тыс. рублей и высокооплачиваемых более 211 тыс. рублей. То есть их зарплаты отличаются в 12,7 раза.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России являются руководители компаний по производству теплового оборудования, стоматологи-имплантологи и технические архитекторы по разработке корпоративного мессенджера.