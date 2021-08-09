Названы регионы с максимальным зарплатным неравенством

Максимальное зарплатное неравенство в стране зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье и Тюменской области. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Лидером по максимальному зарплатному неравенству стала Москва, где 10% наименее оплачиваемых сотрудников получают лишь 20 тыс. рублей и 10% самых оплачиваемых сотрудников более 357 тыс. рублей, что почти в 18 раз больше, отмечается в исследовании.

На втором месте стоит Санкт-Петербург, где зарплата самых низкооплачиваемых работников составляет 16,6 тыс. рублей и высокооплачиваемых более 211 тыс. рублей. То есть их зарплаты отличаются в 12,7 раза. И замыкает тройку лидеров Подмосковье, где нижняя зарплатная граница составляет 14,4 тыс. рублей, а верхняя — 173,1 тыс. рублей. То есть разница почти в 12 раз.

Меньше всего зарплатное неравенство наблюдается в Туве, почти в шесть раз, где 10% наименее оплачиваемых получают в среднем 16,3 тыс. рублей и 10% наиболее оплачиваемых получают 76,8 тыс. рублей. В целом же по России весной 2021 года средняя разница между зарплатами составила 13,5 раза, то есть 12,2 тыс. рублей против 164,7 тыс. рублей.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России являются руководители компаний по производству теплового оборудования, стоматологи-имплантологи и технические архитекторы по разработке корпоративного мессенджера.