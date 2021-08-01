Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России являются руководители компаний по производству теплового оборудования, стоматологи-имплантологи и технические архитекторы по разработке корпоративного мессенджера. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на портал «Работа.ру» уточняет , что генеральный директор может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц, однако

он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трёх лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С.

Стоматологу-имплантологу в частной клинике могут заплатить до 400 тысяч рублей в месяц. Здесь тоже нужен, как минимум, трехлетний опыт работы. Технический архитектор может получать до 275 тысяч рублей в месяц. От него потребуются успешные кейсы в реализации проектов, администрировании и технической поддержке операционных систем. Он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от года.

На зарплату в 250 тысяч рублей могут рассчитывать глава разработчиков приложений для Android, а также разработчик C++. Ежемесячный доход в размере до 200 тысяч рублей могут получить дизайнеры-проектировщики в камнеобрабатывающей компании, маркетологи для сети супермаркетов, столяры-краснодеревщики и жестянщики на ночных сменах в таксомоторном парке.

Ранее сообщалось, что одна из самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров и людей предпенсионного возраста связана с медицинской сферой. Вакансия психиатра-нарколога в Санкт-Петербурге предполагает оклад до 250 тысяч рублей в месяц для пожилых граждан.

Для успешного прохождения собеседования от соискателя потребуется высшее профильное образование, а также действующий сертификат по специальности, навыки оказания первичной помощи пациентам в амбулаторных условиях. Эта вакансия предполагает ночные выезды.

На такую же зарплату сможет рассчитывать и начальник производства на мебельном предприятии в Москве. Отмечается, что работодатель отдаст предпочтение кандидатам со стажем работы от одного года, а также опытом изготовления изделий под заказ, высоким уровнем знаний процессов деревообработки и умением пользоваться измерительными инструментами.