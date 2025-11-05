SHAMAN прокомментировал очередную победу в рейтинге ВЦИОМа

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал свое лидерство в рейтинге ВЦИОМа лучших российских музыкантов заслугой народа, передает ТАСС. Исполнитель занимает первую строчку третий год подряд.

В первую очередь — это заслуга народа России, и я от всей души выражаю благодарность за высокую оценку моего творчества — вот уже третий год подряд. Служу России! — сказал он.

Второе место в рейтинге ВЦИОМа — у Олега Газманова. Первое место в рейтинге лучших певиц России четвертый год подряд занимает Полина Гагарина (17%), на втором месте — Валерия (11%), на третьем — Лариса Долина (8%). Далее идут Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева, набравшие по 7% голосов каждая. В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что Григорий Лепс обладает значительным потенциалом для того, чтобы составить конкуренцию SHAMAN в рейтингах популярности. Бывшая солистка группы Artik & Asti Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) может обогнать по этому критерию певицу Полину Гагарину.