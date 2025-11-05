Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 14:21

SHAMAN прокомментировал очередную победу в рейтинге ВЦИОМа

SHAMAN поблагодарил россиян за первое место в рейтинге ВЦИОМа

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал свое лидерство в рейтинге ВЦИОМа лучших российских музыкантов заслугой народа, передает ТАСС. Исполнитель занимает первую строчку третий год подряд.

В первую очередь — это заслуга народа России, и я от всей души выражаю благодарность за высокую оценку моего творчества — вот уже третий год подряд. Служу России! сказал он.

Второе место в рейтинге ВЦИОМа — у Олега Газманова. Первое место в рейтинге лучших певиц России четвертый год подряд занимает Полина Гагарина (17%), на втором месте — Валерия (11%), на третьем — Лариса Долина (8%). Далее идут Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева, набравшие по 7% голосов каждая. В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что Григорий Лепс обладает значительным потенциалом для того, чтобы составить конкуренцию SHAMAN в рейтингах популярности. Бывшая солистка группы Artik & Asti Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) может обогнать по этому критерию певицу Полину Гагарину.

артисты
SHAMAN
Ярослав Дронов
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный немецкий завод автокомпонентов обанкротился
В ВСУ заговорили о риске повторить сценарий Бахмута
Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт
На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха
Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна
Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц
«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск
Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей
Озвучено, какую сумму имущественных налогов начислили татарстанцам
«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева
Для экс-вице-губернатора Ростовской области запросили 14 лет колонии
Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе
ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню
Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником
Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников
В Москве прощаются с режиссером Бежановым
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.