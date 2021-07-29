Седокова поделилась впечатлениями от первой за 12 лет поездки в метро

Экс-солистка группы «ВИА Гра», Анна Седокова была вынуждена спуститься в московское метро впервые за 12 лет. О своих впечатлениях она рассказала в Instagram.

На метро в центр я ездила всё детство заниматься в народном ансамбле. И потом в университет, в центр. И вот сейчас, зайдя с чемоданом в метро, я прочувствовала всю эту ностальгию. Только вагоны немного новее и метро в Москве самое красивое, — призналась певица.

По словам Седоковой, она опаздывала на поезд «Сапсан» до Санкт-Петербурга, где вечером давала концерт. На такси певица поехать не могла: опоздала бы на 12 минут, — поэтому приняла решение воспользоваться метрополитеном. Певица отметила, что не считает этот способ передвижения недостойным своего статуса, добавив, что «она из простой бедной семьи» и «жила в бандитском районе на окраине». Экс-солистке «ВИА Гры» так понравилось в метро, что она даже выразила желание сходить туда на свидание с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Ранее сообщалось о временном переезде Яниса Тиммы в Америку. Спортсмен хочет подготовиться к новому баскетбольному сезону в лагере NBA и, возможно, занять место в команде Orlando Magic.