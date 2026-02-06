Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 16:54

Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками

Оксана Самойлова призналась в страхе перед Джиганом после драки с охраной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер Оксана Самойлова призналась, что испытывает страх перед Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко) после драки рэпера с ее охраной, инцидент с которой показали в реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной». По словам блогера, она наняла службу безопасности неслучайно и опасается, что самое тяжелое еще впереди.

Мне страшно! Он просто только что раскидал двух мужиков. Не зря я взяла службу безопасности. Самый [ужас] только начинается, — заявила Самойлова.

После неудавшегося разговора блогер уехала в Париж, где призналась, что боится возвращаться в Москву и не умеет жить одна. Тем временем Джиган, который утверждает, что в его действиях не было агрессии и он просто хотел поговорить с супругой без камер, намерен бороться за сохранение семьи.

Ранее в суд поступил иск о признании недействительным брачного договора между Джиганом и Самойловой. По условиям договора, все совместное имущество должно было отойти блогеру после развода. При этом адвокат рэпера заявил, что тот подписал документ в уязвимом состоянии во время лечения, не осознавая последствий.

Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
