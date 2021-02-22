Садальский рассказал о тайном хобби Андрея Мягкова

https://static.news.ru/photo/fa1e8b82-75cb-11eb-ba72-96000091f725_660.jpg Андрей Мягков в фильме «Дни Турбиных» Фото: Скрин с видео Киноконцерн "Мосфильм"/youtube.com

Станислав Садальский рассказал, что у скончавшегося актёра Андрея Мягкова было тайное увлечение живописью. По его словам, Мягков очень хорошо рисовал, у него даже есть портреты Ефремова и Волчек. Кроме того, оказалось, что артист был родственником певца Эдуарда Хиля.

Садальский также объяснил закрытость Мягкова и его нежелание общаться и даже принимать помощь от близких.

На самом деле, он всегда был таким. Настоящий ленинградец — самодостаточный и очень интеллигентный. В нём жила главная чеховская черта — никого не тревожить своими бедами, беречь покой других, — написал он на своей странице в Instagram.

Станислав Садальский вспомнил историю, которая произошла с Мягковым, когда сняли блокаду Ленинграда. В один из дней его семья должна была эвакуироваться по воде, но в катере не хватило всем места. Тогда они всей семьёй решили остаться на берегу и дождаться следующего. На их глазах посередине Невы отплывший катер разбомбило прямым попаданием.

Мне кажется, здесь причина некой замкнутости Андрея — в таком тяжёлом, блокадном детстве, — считает актёр.

Напомним, 20 февраля в Москве состоялось прощание с актёром Андреем Мягковым, который ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Церемония прошла в МХТ имени Чехова, в труппе этого театра артист играл с 1977 года. Проводить талантливого человека в последний путь пришли многие близкие и родные, за исключением вдовы Анастасии Вознесенской, которая не смогла присутствовать из-за плохого самочувствия. У 77-летней актрисы серьёзные проблемы со здоровьем, и из дома она не выходит.

Мягков и Вознесенская прожили в браке 58 лет. Всё это время актёры не раз публично говорили о своей любви. Своих детей у пары не было, но их заменили родные племянники. Ранее супругу актёра возмутили слухи о том, что она живёт в нужде, сообщал NEWS.ru.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Наиболее известными его работами стали роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».