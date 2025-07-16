Россиянам дали совет, как легко повысить уровень энергии

Для повышения эффективности и улучшения уровня энергии взрослым россиянам следует заняться хобби, рассказал в беседе с «ФедералПресс» эксперт по мотивации Дмитрий Чешев. Он отметил, что увлечения помогут не только в карьере, но и в мышлении.

Люди часто воспринимают хобби как нечто второстепенное. Мол, если время останется – займусь. Но именно увлечение, которое вас зажигает, наполняет энергией и запускает новые процессы – и в работе, и в жизни, – пояснил специалист.

Чешев добавил, что хобби также способствует установлению новых связей и партнерств. Кроме того, увлеченные люди чаще всего хорошо планируют свое время, что делает их более эффективными. В итоге, хобби не просто отвлекает, а наполняет жизнь новыми эмоциями, опытом и знакомствами, подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что интерес зумеров к домашнему садоводству вырос на 73% в последние годы. По его словам, молодые люди стремятся к экологичному образу жизни и заботятся о качестве и пользе потребляемой пищи.