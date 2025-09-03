Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 10:45

Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября

Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне раскупили все билеты на концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского, который пройдет 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце, в этом убедился корреспондент NEWS.ru, зайдя на сайт учреждения. Мероприятие запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Шуфутинский на этом мероприятии заработает около 36 млн рублей. По данным канала, всего на концерт придут около шести тысяч зрителей. Отмечается, что Шуфутинскому также поступали предложения выступить на корпоративах 3 сентября, но он предпочел этому концерт.

До этого генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что «Шуфутинов день» мог бы стать официальным праздником в России. Артист добавил, что народная любовь к песне «Третье сентября» давно стала традицией. По словам Запашного, композиция вызывает и улыбку, и уважение.

Депутат Госдумы Николай Новичков в свою очередь отверг эту идею. Он отметил, что лучше учредить День Победы над Японией для защиты исторической правды.

Михаил Шуфутинский
концерты
сентябрь
шоу-бизнес
