Роман или пиар: почему свадьбу Лопес и Аффлека считают фейком Любовная сага голливудских звезд длиной в 20 лет не даёт покоя всему миру

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/TASS

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека превратился в одну из самых продолжительных голливудских историй любви. Ведь он растянулся на 20 лет. Те, кто наблюдал за парой много лет назад, не могли поверить в возобновление отношений «Беннифер». Но вопреки слухам о пиар-романе, 16 июля влюблённые расписались во время скромной церемонии в Лас-Вегасе. Пока большая часть поклонников пересматривает счастливые фотографии новобрачных, находятся и те, кто уверен: запоздалый брак — это грамотный пиар-ход.

Начало «Беннифер»

История Дженнифер и Бена началась в конце 2001-го — начале 2002 года, когда поп-звезда и успешный голливудский актёр вместе работали на съёмочной площадке фильма «Джильи». Первые слухи о романе пошли в апреле 2002 года, когда Бен оставил коллеге по фильму сообщение в прессе. В нём он хвалил свою партнёршу и сокрушался, что ему не повезло участвовать во всех фильмах с Лопес. Но если Бен был на тот момент холост, то Дженнифер состояла в законном браке со вторым мужем Крисом Джаддом.

Но доказательства романа не заставили себя долго ждать: 24 июля 2002 года в честь 33-летия певицы Аффлек устроил имениннице вечеринку-сюрприз в одном из нью-йоркских заведений. Тогда Джен представила возлюбленного своим родителям, сёстрам, бабушке и племянницам. Бен подарил Лопес браслет Harry Winston с жёлтыми и белыми бриллиантами, а через два дня артистка подала на развод со вторым мужем.

Папарацци мгновенно окружили пару вниманием. Журнал People даже заплатил $75 тысяч за девять фотографий Аффлека и Лопес, запечатленных вместе в кабриолете Bentley.

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес

Спустя четыре месяца певица выпустила музыкальный клип на песню Jenny From the Block, в котором наглядно показала невыносимую жизнь поп-звезды под прицелом прессы. Везде рядом с ней был Бен. Только в 2008 году он признался, что тот клип способствовал трещине в их с Джен отношениях.

Люди были чертовски злы по отношению к ней, вели себя как сексисты и расисты. Называли её уродливой, злобной. Сейчас каждого за такие слова уволили бы. И только через 20 лет её превозносят и уважают за проделанную работу, — вспоминал Аффлек в подкасте Hollywood Reporter в 2021 году.

Тем не менее к концу 2002 года Бен и Дженнифер обручились. По словам Джен в интервью ABC, весь дом был усыпан лепестками роз, заставлен вазами с цветами и горящими свечами. В дополнение ко всему Бен включил её песню Glad и преподнёс возлюбленной кольцо с гигантским розовым бриллиантом.

Роман под прицелом папарацци

Однако СМИ продолжали писать об измене Лопес своему второму мужу. Аффлек отрицал любое предположение о том, что он давал волю своим чувствам до того, как Лопес развелась с Джаддом.

Это противоречит основополагающему кодексу, в который я верю и которым живу: быть честным, делать то, с чем я могу жить, а не стыдиться, делать достойные вещи, — говорил он Vanity Fair.

Тем не менее в июле 2003 года Аффлек решил посетить ванкуверский стриптиз-клуб после съёмочной смены в боевике «Час расплаты». Новость прогремела буквально через несколько часов после того, как на NBC вышло интервью пары о грядущей свадьбе.

Фото: Shutterstock Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес

Через неделю издание The National Enquirer сообщило, что в этот день Аффлек изменил Лопес «по крайней мере с одной женщиной», и утверждало, что случившееся записано на плёнку. Актёр подумывал даже подать в суд на издание.

То, что они написали в газете, — это совсем не то, что произошло, поэтому это не имеет значения. Но глядя на то, как это раздувается, я подумала: «Боже, где мы находимся, если любое событие превращается в национальный скандал», — сказала Дженнифер журналу W в октябре 2003-го.

Поклонники пары строили прогнозы, смогут ли «Беннифер» преодолеть скандал. Но за день до свадьбы Бен и Джен опубликовали совместное заявление о переносе венчания. Свадьба на 400 человек должна была состояться 14 сентября в Санта-Барбаре, но так и не состоялась. Пару продолжали видеть вместе, но Бен и Джен выглядели все более напряжёнными.

Разрыв и новая Дженнифер

23 января 2004 года в заявлении для Associated Press певица подтвердила опасения поклонников.

Я подтверждаю сообщения о том, что Дженнифер Лопес разорвала помолвку с Беном Аффлеком. В это трудное время мы просим вас уважать её конфиденциальность, — заявил представитель певицы.

Всего через полгода после официального разрыва Лопес выходит замуж за латиноамериканского исполнителя Марка Энтони, с которым она встречалась ещё в 1999 году.

Он сказал, что вернёт меня к жизни. Я не понимала, что у Марка было на уме, пока он не намекнул, что при нашем знакомстве в 1998 году первое, что он сказал, было: «Когда-нибудь ты станешь моей женой», — признавалась Джен в автобиографии.

Лопес и Энтони создавали впечатление идеальной пары. Они вмести жили, работали, записывали треки, гастролировали и родили близнецов Эмму и Макса. Тем временем Бен тоже обзавёлся девушкой — тоже актрисой, звездой, и тоже Дженнифер.

Фото: Alec Michael/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дженнифер Лопес и муж Марк Энтони

Аффлек и Гарнер впервые появились на публике на бейсбольном матче в Бостоне. Многие считали, что это была попытка уязвить бывшую возлюбленную, которая так быстро вышла замуж. Однако за 13 лет брака пара родила троих детей.

Отношения Лопес и Энтони продлились всего три года, после чего у неё было немало романов. Это и танцор Каспер Смарт, и певец Дрейк, и бейсболист Алекс Родригес. Последний даже сделал певице предложение после двух лет. А Бен тем временем живёт уже с молодой звездой фильма «Достать ножи» Аной де Армас.

Однако личная жизнь Лопес снова не даёт покоя прессе. Ходят слухи о том, что Алекс Родригес изменил ей с моделью Мэдисон Лекра. А когда информация подтвердилась, Родригес забрал подаренный Джен на день рождения Porsche.

Сказка со счастливым концом или пиар-роман?

Тут в помрачневшей личной жизни певицы и появляется Бен Аффлек. Пару снова, как и 20 лет назад, тайком подлавливают папарацци, фотографы даже прокрались на личную яхту Джен и пересняли знаменитые кадры из наделавшего шума музыкального клипа. Тогда-то у поклонников и закрались мысли — а не пиар ли всё это?

По мнению австралийской ведущей Эм Рушиано, «роман Лопес с Аффлеком не что иное, как попытка напомнить всем вокруг, что 52-летняя певица всё ещё соблазнительна и желанна. Для этих целей и был нанят Бен Аффлек».

Ещё одной причиной западные СМИ считают одиночество Аффлека. Незадолго до воссоединения с Лопес он расстался с Аной де Армас, которая ушла от него, по слухам, к более перспективному кандидату.

К тому же у актёров на носу выходы фильмов. И такой сенсационный роман мог бы неплохо подогреть любопытство публики. Заговорить об отношениях — лучший способ поднять кассовые сборы. Поклонники удивляются, что такие опытные в общении с прессой звёзды совсем не прятались от фотографов, публичная открытость произвела на журналистов впечатление наигранности.

Фото: Gian Mattia D'Alberto - LaPresse/LaPresse/Global Look Press Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес

С завидной регулярностью в интернете появляются фото Бена с мамой Дженнифер, реакция Дженнифер Гарнер, фото со свидания, фото с детьми, информация о покупке дома, комментарии Лопес о том, что она счастлива, первое совместное фото с Беном в профиле самой певицы, а теперь и состоявшаяся свадьба.

Как рассказала Дженнифер на собственном сайте, они с Беном приняли решение о свадьбе абсолютно спонтанно. Отстояли в очереди в бюро регистрации браков, получили лицензию, после чего расписались в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Лопес по заведённой традиции даже взяла фамилию мужа.

Казалось бы, долгожданная свадьба должна поставить точку в 20-летней истории, но таблоиды явно не собираются упускать из виду повзрослевшую версию «Беннифер» и сопровождают каждый опубликованный снимок новой конспирологической теорией.