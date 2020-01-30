Операторы связи заблокировали 51 сайт, где можно было найти пиратские копии фильма «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона.
Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, 288 ресурсов изъяли их из публичного доступа самостоятельно,
На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателя «Централ Партнершип Сейлз Хаус» принимаются предварительные меры защиты интеллектуальных прав фильма «Достать ножи», премьера которого состоялась в 2019 году, — говорится в сообщении.
Картина стала номинатом кинопремии «Золотой глобус» 2020 года в категории «Лучшая комедия или мюзикл». В главных ролях сыграли Дэниэл Крэйг, Ана де Армас и Крис Эванс, писал NEWS.ru.
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