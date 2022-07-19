Дженнифер Лопес отказалась от медового месяца с Беном Аффлеком

Фото: BURT HARRIS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые ранее сыграли «тайную» свадьбу, не стали устраивать себе медовый месяц. 52-летняя актриса и певица опубликовала в соцсетях новую серию фотографий, на которых она изображена в тренировочной одежде, передает Super.ru.

Просто быть рядом с Беном каждый день — это и есть для меня самый настоящий медовый месяц, — заявила Лопес.

Несмотря на это, отмечается, что путешествие может состояться после следующей свадьбы артистов. Если их первая «тайная» свадьба была сыграна в Лас-Вегасе, то второе торжество они хотят устроить при участии членов семьи и близких друзей в Нью-Йорке.

О помолвке двух голливудских звезд 17 июля рассказали американские СМИ. Пара взяла разрешение на регистрацию брака в штате Невада, брак был заключён в округе Кларк, в состав которого входит Лас-Вегас

Джей Ло взяла фамилию мужа, и теперь она — Дженнифер Аффлек. Пара впервые обручилась в конце 2002 года, однако через два года актёры разорвали помолвку. В июле прошлого года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили своё воссоединение, а в начале года актёр сделал предложение своей избраннице.