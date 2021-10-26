Мэтт Деймон и Бен Аффлек рассказали о замысле «Последней дуэли»

Актёры и друзья Мэтт Деймон и Бен Аффлек написали сценарий к исторической драме Ридли Скотта «Последняя дуэль», в которой также снялись как актёры. По словам Дэймона, этот фильм — попытка показать систематические унижение и использование женщин, с которыми борется героиня. Подробности о картине актёры сообщили KP.RU.

Я феминист, ибо верю в равенство между мужчиной и женщиной. Что очевидно. Конечно, это не значит, что я считаю себя вправе выступать с лекциями о том, что значит быть женщиной, — это было бы смешно! Но я идентифицирую себя с героиней «Последней дуэли» — это удивительная, выдающаяся личность: она стоит перед серьёзным вызовом и находит в себе моральные силы и смелость отрицать нормы своего времени, настаивать на своих правах, на справедливом к себе отношении, чем подвергает себя большому риску. Это очень трогательно и очень героично! — рассказал Бен Аффлек.

Он добавил, что работать над сценарием исторического фильма было весьма пугающе: так, в языке героев пришлось искать баланс между понятной зрителям современностью и средневековой аутентичностью. А вот работу актёра сделал гораздо проще режиссёр Ридли Скотт, нужно было «просто его слушать».

Мэтт Деймон заявил, что именно «Последняя дуэль» стала фильмом, который друзья смогли сделать вместе. До этого их проекты не располагали к совместной работе, хоть Деймон и читает все сценарии Аффлека.

Ранее американская актриса Дженнифер Лопес официально подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком фотографией. Она опубликовала снимок с торжества в честь своего дня рождения, где пара стоит в обнимку.